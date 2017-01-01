Fransa halkı cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandıklar açıldı.

Reuters'ın haberine göre bağımsız aday Emmanuel Macron'un anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in önünde götürdüğü seçimler hem Fransa'nın hem de Avrupa Birliği'nin (AB) kaderini belirleyecek.

AB ile ilişkileri derinleştirmeyi hedefleyen Macron'a karşı Le Pen ise tam tersi AB ve mülteci karşıtı bir görüş benimsiyor.

SALDIRILARA KARŞI 50 BİN GÜVENLİK GÜCÜ

AP'nin haberine göre oy verme işlemi sırasında olası saldırılara karşı 50 bin güvenlik gücü görev alıyor.

Fransa'nın ana kara topraklarında sabah 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, küçük şehirlerde 19.00'da (TSİ 20.00), büyük şehirlerde ise 20.00'da (21.00) sona erecek.

Seçimlerin sona ermesinin hemen ardından sandık çıkış anketleri yayımlanabilecek.

İçişleri Bakanlığı ise oy sayım işlemlerinden elde ettiği sonuçları seçimlerin ardından sürekli güncelleyerek internet sitesinden duyuracak. Gece yarısı itibarıyla İçişleri Bakanlığı verileri ile sağlanan seçim sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.

Resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak.

Seçimlerden hangi aday galip çıkarsa çıksın, sonuçların Fransa sınırlarının en uzak noktasına kadar etkisi olacak.

Öyle ki, bu etkinin Brexit'ten bile büyük olabileceği belirtiliyor.

FREXIT RİSKİ

Le Pen'in AB'den ayrılma ve ortak para birimi Euro'yu terk etme hayali, piyasaların bu seçimleri istisnai bir dikkatle izlemesine yol açıyor.

Fransa'nın AB'den ayrılma (Frexit) veya Euro para birimini terk etme ihtimalinin, Brexit'in yaptığı etkiden çok daha büyük olacağı, bu fikrin Avrupa'nın ekonomik birliğinin sonunu getirebileceği vurgulanıyor.

AB'nin kurucu üyelerinden olan Fransa, Almanya ile birlikte birliğin işleyişini sürdüren başlıca ülkeler arasında yer alıyor.

Le Pen, 19 ülke tarafından kullanılan Euro'nun eninde sonunda kullanım dışı kalacağını savunurken, Macron ise bu hafta yayınladıkları videolu kampanya ile İngiliz seçmenlerin AB'den ayrılma yönünde oy kullanmalarından duydukları pişmanlık gösterildi.

Aynı şekilde ABD'li seçmenlerin ise Donald Trump'a oy vermelerinden pişmanlık duyduğu da savunuldu.

POPÜLİZMİN GÜCÜ

Anketlerde Macron başı çekse de eğer Le Pen galip gelirse, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve İngiltere'de Brexit oylarının zafer kazanmasıyla yaşanan sürpriz kendini bir kez daha tekrarlamış olacak.

Öte yandan Le Pen kaybetse bile Avrupa'da popülizmin ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu kanıtlamış oldu. Bu durum, eğer kazanırsa, Macron'u hedeflerine ulaşmak konusunda da zorlayabilir.

AP'nin aktardığına göre Macron, seçmenler arasında bir kurtarıcıdan ziyade 'kötünün iyisi' olarak görülüyor.

DIŞ POLİTİKA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan Fransa, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede ABD'nin kilit müttefiklerinden biri konumunda.

Macron'un, Fransa'nın dış politikasına yeni bir enerji getirebileceği belirtilirken, Le Pen'in de dış ilişkilerde Fransa'nın sesini duyuracağı vurgulanıyor.

Eğer seçilirse Macron'un Suriye ve Irak'ta operasyonları sürdüreceği, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve Ukrayna'daki faaliyetlerinden dolayı Rusya üzerinde baskı uygulamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Buna karşın Esed'i destekleyen Le Pen, ABD'nin Şam rejimine yönelik hava operasyonları sonucu Trump ile arasına mesafe koydu.

Öte yandan yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelen Le Pen'in, eğer seçilirse, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için çabalayacağı sanılıyor.

İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI

Anayasa Konseyi sonuçlarına göre, 23 Nisan'da yapılan seçimin ilk turunda toplam 47 milyon 582 bin 183 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23 olmuştu. Konsey, ayrıca geçersiz oyların sayısının 659 bin 997 olduğunu açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre 11 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

Emmanuel Macron - 8.656.346 - 24,01

Marine Le Pen - 7.678.491 - 21,30

François Fillon - 7.212.995 - 20,01

Jean-Luc Melenchon - 7.059.951 - 19,58

Benoit Hamon - 2.291.288 - 6,36

Nicolas Dupont-Aignan - 1.695.000 - 4,70

Jean Lassalle - 435.301 - 1,21

Philippe Poutou - 394.505 - 1,09

François Asselineau - 332.547 - 0,92

Nathalie Arthaud - 232.384 - 0,64

Jacques Cheminade - 65.586 - 0,18

CUMHURBAŞKANI HOLLANDE OYUNU KULLANDI

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için oyunu kullandı.

Hollanda, Aralık ayında yaptığı açıklamada ülkesine 4,5 yıl ülkesinin çıkarlarını korumak için dürüst ve samimi bir şekilde çalıştığını söylemiş, ikinci dönem için aday olmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Hollande, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda “En Marche” (Yürüyüş) Hareketi’nin lideri Emmanuel Macron’u destekleyeceğini bildirmişti.

ADAYLAR DA OYLARINI KULLANDI

Cumhurbaşkanı adayları Macron ile Le Pen de sandıkların açılmasının ardından oylarını kullandı.