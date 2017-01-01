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Fransa ve AB'nin kaderini belirleyecek sandıklar açıldı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:46:07 Güncelleme: 09:58:45 HABERTURK.COM

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandıklar açıldı.

Reuters'ın haberine göre bağımsız aday Emmanuel Macron'un anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in önünde götürdüğü seçimler hem Fransa'nın hem de Avrupa Birliği'nin (AB) kaderini belirleyecek.

AB ile ilişkileri derinleştirmeyi hedefleyen Macron'a karşı Le Pen ise tam tersi AB ve mülteci karşıtı bir görüş benimsiyor.

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  • Misafir 15 dakika önce
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