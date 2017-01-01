Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandıklar açıldı.

Reuters'ın haberine göre bağımsız aday Emmanuel Macron'un anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in önünde götürdüğü seçimler hem Fransa'nın hem de Avrupa Birliği'nin (AB) kaderini belirleyecek.

AB ile ilişkileri derinleştirmeyi hedefleyen Macron'a karşı Le Pen ise tam tersi AB ve mülteci karşıtı bir görüş benimsiyor.