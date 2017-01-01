Belçika Başbakanı Michel: İdam referandumuna izin vermeyeceğiz

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'de idam cezasının uygulanmasına ilişkin referandumun yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.
İHA'nın haberine göre Belçika Başbakanı Michel, idam cezası uygulanmasına ilişkin referandumun yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirirken, Flaman Bölge Partileri; N-VA, (Nieuw Vlaams Alliantie) CD&V (Christen Democraticsh Vlaams) Open Vld'nin (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) parti sözcüleri ortak bir bildiri yayınladı.
Bildiride, "İdam cezasının yeniden yerleştirilmesi üzerine bir referandum düzenlemek bizim inandığımız bütün değerlere aykırıdır. Bu nedenle böyle bir referandumu engellemek ve önlemek için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan idam cezasını yeniden anayasaya sokmak için referandum düzenlediği taktirde Belçika'da Belçikalı Türklerin oy kullanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Misafir 3 dakika öncebizde gider gümrükte oyumuzu veririz00
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Misafir 15 dakika öncesiz kimsiniz ki?00
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Misafir 41 dakika önceVerseniz ne olur vermeseniz ne olur idami çıkarıp sizi de sallandırırız diye mi korktunuz haklısınız tabi neden olmasın .00
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Misafir 42 dakika öncemehteri yukselt00
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Misafir 44 dakika öncesiz kimsiniz size mi sorcaz hadsizlere bak00