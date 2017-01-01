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DÜNYA

Belçika Başbakanı Michel: İdam referandumuna izin vermeyeceğiz

Belçika Başbakanı Michel, Türkiye'de idam referandumu yapılması durumunda buna ülkelerinde izin vermeyeceklerini bildirdi

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:52:15 Güncelleme: 10:56:28 İHA

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'de idam cezasının uygulanmasına ilişkin referandumun yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

İHA'nın haberine göre Belçika Başbakanı Michel, idam cezası uygulanmasına ilişkin referandumun yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirirken, Flaman Bölge Partileri; N-VA, (Nieuw Vlaams Alliantie) CD&V (Christen Democraticsh Vlaams) Open Vld'nin (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) parti sözcüleri ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiride, "İdam cezasının yeniden yerleştirilmesi üzerine bir referandum düzenlemek bizim inandığımız bütün değerlere aykırıdır. Bu nedenle böyle bir referandumu engellemek ve önlemek için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan idam cezasını yeniden anayasaya sokmak için referandum düzenlediği taktirde Belçika'da Belçikalı Türklerin oy kullanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 dakika önce
    bizde gider gümrükte oyumuzu veririz
  • Misafir 15 dakika önce
    siz kimsiniz ki?
  • Misafir 41 dakika önce
    Verseniz ne olur vermeseniz ne olur idami çıkarıp sizi de sallandırırız diye mi korktunuz haklısınız tabi neden olmasın .
  • Misafir 42 dakika önce
    mehteri yukselt
  • Misafir 44 dakika önce
    siz kimsiniz size mi sorcaz hadsizlere bak
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