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Peşmerge kılığına diren DEAŞ, ABD'li askerlere saldırdı

Kerkük'te Peşmerge üniforması giyip sakallarını kesen DEAŞ militanlarının, ABD askerlerinin bulunduğu üsse intihar saldırısı düzenlediği bildirildi

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:41:02 Güncelleme: 11:47:53 HABERTURK.COM

Irak'ın kuzeyinde ABD askeri danışmanlarının bulunduğu üsse terör örgütü DEAŞ militanları tarafından intihar saldırıları düzenlendi.

Reuters'ın haberine göre Kerkük'te K1 üssüne düzenlenen saldırıda iki militan intihar yeleklerini üssün girişinde patlattı.

Diğer 3 DEAŞ militanının ise Peşmerge tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Reuters'a konuşan bir yetkili, "Peşmerge gibi üniforma giymiş ve bize benzemek için sakallarını tıraş etmişlerdi" dedi.

Öte yandan saldırıda 2 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği, 6'sının yaralandığı aktarıldı.

 

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