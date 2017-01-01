ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
almanya
DÜNYA

Almanya'da 50 bin kişi tahliye ediliyor

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalardan dolayı Hannover kentinde 50 bin kişi tahliye ediliyor. Ülkede bu tarzda en büyük ikinci tahliye olduğu belirtiliyor

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:25:06 Güncelleme: 13:28:22 HABERTURK.COM

Almanya'nın Hannover kentinde yaklaşık 50 bin kişi İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların etkisiz hale getirilecek olması sebebiyle evlerinden tahliye ediliyor.

BBC'nin haberine göre Almanya'da bu tarzdaki en büyük ikinci tahliye, kentin nüfusunun yaklaşık 10'da birini etkileyecek.

Tahliye edilen binalar arasında 7 bakım evi, bir klinik ve lastik fabrikası da bulunuyor.

Tahliyenin ardından bölge sakinlerinin pazar akşam saatlerinde evlerine dönmesi planlanıyor.

Tahliye edilecek kişilerin yanlarına ilaçlarını alması tavsiye edilirken, gaz sistemlerini ve elektriği de kapatmaları istendi.

İnsanların günlerini keyifli geçirebilmeleri için ise müze turları, çocuk filmleri ve spor aktiviteleri gibi etkinlikler hazırlandı.

Öte yandan on binlerce kişiye dağıtılması için çorbalar hazırlandığı bildirildi.

Bomba imha uzmanları 13 şüpheli objeyi incelerken, bunlardan sadece 5'inin bomba olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefikler Hannover'a şiddetli hava saldırıları düzenlemiş ve binlerce kişinin ölümüne, şehrin büyük bir kısmının ise yerle bir olmasına sebep olmuştu.

Savaştan beri ülkede bomba bağlantılı en büyük tahliye ise geçtiğimiz sene Augsburg'da yapılmıştı. 54 bin kişinin tahliye edildiği olayda 1.8 tonluk bomba topraktan çıkarılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Avusturya'dan 'idam' açıklaması: Türkler oy kullanamaz
DÜNYA

Avusturya'dan 'idam' açıklaması: Türkler oy ...
Brüksel'de Brexit zirvesi: Bir bedeli olacak
DÜNYA

Brüksel'de Brexit zirvesi: Bir bedeli olacak
Merkel'den 'çifte vatandaşlık' açıklaması
DÜNYA

Merkel'den Almanya'daki Türklerle ilgili önemli ...
Yunanistan'a yüzerek ulaşan Suriyeli mülteci, BM elçisi oldu
DÜNYA

Yunanistan'a yüzerek ulaşan Suriyeli mülteci, BM ...
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
DÜNYA

Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Ivanka Trump'a Berlin'de şok protesto
DÜNYA

Ivanka Trump'a Berlin'de şok!
Almanya'da 50 bin kişi tahliye ediliyor
DÜNYA

ALMANYA'DA İKİNCİ EN BÜYÜK TAHLİYE! SAVAŞTAN KALMA BOMBA BULUNDU
Fransa ve AB'nin kaderini belirleyecek sandıklar açıldı
DÜNYA

FRANSA VE AB'NİN KADERİNİ BELİRLEYECEK SANDIKLAR AÇILDI
Belçika Başbakanı Michel: İdam referandumuna izin vermeyeceğiz
DÜNYA

BİR ÜLKEDEN DAHA 'İDAM REFERANDUMUNA İZİN VERMEYİZ' AÇIKLAMASI!
Peşmerge kılığına giren DEAŞ, ABD'li askerlere saldırdı
DÜNYA

PEŞMERGE KILIĞINA GİREN DEAŞ, ABD'Lİ ASKERLERE SALDIRDI
Fransa seçimleri için 1.1 milyon dolarlık oyun!
DÜNYA

FRANSA SEÇİMLERİ İÇİN 1.1 MİLYON DOLARLIK OYUN!
ABD'li askerler YPG'nin yemin törenine katıldı!
DÜNYA

ABD'Lİ ASKERLER YPG'NİN YEMİN TÖRENİNE KATILDI!