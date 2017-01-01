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DÜNYA

Papa'dan 'tüm bombaların anası' benzetmesine tepki

ABD'nin Afganistan'da kullandığı ve nükleer olmayan en büyük bombası için yaptığı 'tüm bombaların anası' benzetmesi Papa Franciscus'un tepkisine yol açtı. Papa, "Utandım, bir anne hayat verir" dedi

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:00:36 Güncelleme: 14:10:13 İHA

Papa Franciscus, ABD ordusunun nükleer olmayan en büyük bombasına verdiği 'tüm bombaların anası' ismine tepki gösterdi.

Vatikan’da öğrencilere seslenen Papa Franciscus, “Bu ismi ilk duyduğumda utandım. Bir anne hayat verir. Bu bombaysa ölüme neden oldu ve ‘anne’ ismi verildi. Neler oluyor” ifadesini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın Nangahar kentinde DEAŞ'a ait bir noktaya nükleer olmayan en büyük bomba ile saldırı düzenlemiş ve bombaya da “tüm bombaların anası” isminin verildiğini duyurmuştu.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Amerikan uçağından bırakılan bombanın DEAŞ’a ait bir kompleksi hedef aldığı ifade edilmişti. Bombanın ilk kez 2003 yılında denendiği ancak daha önce herhangi bir operasyonda kullanılmadığı açıklanmıştı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 dakika önce
    mesele isim yani
  • Misafir 11 dakika önce
    bu sisteminiz böyle gitmeyecek,yıkılan tüm imparatorluklar,tüm krallıklar gibi,siyonizmin düştüğünü göreceğiz inşallah
  • Misafir 11 dakika önce
    Unutma, sıra senin ziyaretine geldiği zaman bunu ONA da hatırlat.
  • Misafir 14 dakika önce
    Ademoğlu bunu her zaman söyle. ..inadına sevgi, inadına kardeşlik diye haykır. ..herdaim.
  • Misafir 16 dakika önce
    ismi başka olsaydı sorun yoktu yani
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