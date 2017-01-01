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Pakistan, Afgan güvenlik noktalarını vurdu

Pakistan, sınır bölgesinde bazı Afgan güvenlik kontrol noktalarını imha etti, yaklaşık 50 Afgan güvenlik gücünü öldürdü

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:59:58 Güncelleme: 15:02:39 AA

Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın güvenlik gücünün öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan ordusundan Tümgeneral Nadim Ahmed, Çaman sınır kapısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiğini söyledi.

Operasyonda yaklaşık 50 Afgan güvenlik gücünün öldürüldüğünü belirten Ahmed, Pakistan ordusundan da 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 9 askerin yaralandığını vurguladı.

 

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