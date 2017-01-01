Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron oldu

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Amiens’te henüz 15 yaşındayken, kendisinden 24 yaş büyük evli ve 3 çocuklu lise edebiyat öğretmeni Brigitte’e âşık olan Macron, öğretmeninin defalarca “Hayır” demesine, kendi anne ve babasının onu Paris’te başka okula göndermesine rağmen “Brigitte, geri döneceğim ve seninle evleneceğim” demiş ve bu sözünü 30 yaşına geldiğinde yerine getirmişti.