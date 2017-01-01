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hüseyin dehkan
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İran'dan Suudi Arabistan'a sert yanıt: Kutsal şehirler dışında güvenli yer bırakmayız

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman'ın 'savaşın İran toprakları içine yönetilmesi gerektiği' sözlerine tepki gösteren İran, "Mekke ve Medine dışında güvenli yer bırakmayız" dedi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:42:05 Güncelleme: 09:52:20 DHA

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Suudi mevkidaşı Muhammed Bin Selman'ın İran'a yönelik kullandığı "Savaşı İran sınırları içine çekmeliyiz" sözlerine sert tepki göstererek Suudi Arabistan'ı tehdit etti.

Lübnan merkezli El Minar televizyon kanalına konuşan Dehkan, 'Suudi Arabistan yönetiminin İran'a karşı aptalca askeri bir eylemde bulunması halinde, bu ülkede kutsal şehirler dışında güvenli yer bırakmayacakları' tehdidinde bulundu.

"Suudi Arabistan, savaşı İran sınırları içine taşıyabilir mi ?" sorusunu değerlendiren Dehkan, "Suudi Arabistan'ın bu işi nasıl yapacağını bilemiyorum. Onları böylesi aptalca bir eylemde bulunmamaları için uyarıyorum, fakat yaparlarsa Mekke ve Medine dışında güvenli yer bırakmayız" diye konuştu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman, geçtiğimiz hafta bir televizyon kanalına verdiği röportajda, savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmadan İran toprakları içine yöneltilmesi gerektiğini söylemişti.

Tahran yönetimi ayrıca Suudi Bakan'ın bu sözleri üzerine, Suudi Arabistan'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    iran herzamanki gibi müslüman bir düşman ediniyor, bu devletin islamdaşlarıyla yüzyıllardır ne sorunu var.
  • Misafir 8 dakika önce
    İllaki acem oyununu şia fitnesini çıkarıp islam topraklarında kan akıtacaksınız. Yazıklar olsun bu zihniyete.
  • Misafir 15 dakika önce
    zaten o kadar yaparsın o kutsala giremezsin yüreğin yetmez
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