ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
binyamin netanyahu
DÜNYA

Netanyahu, Hamas'ın yeni siyaset belgesini buruşturup çöpe attı

Hamas'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni siyaset belgesini buruşturan İsrail Başbakanı Netanyahu, belge için 'Buraya ait' diyerek çöpe attı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:38:18 Güncelleme: 10:45:57 HABERTURK.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın geçen hafta yayınladığı yeni siyaset belgesini buruşturarak çöpe attı.

Geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan belgede Hamas, yeni vizyonunu açıklamış, "Savaş değil, barış istiyoruz. İsrail devletini tanımıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Filistin için 1967 sınırlarının kabul edileceği vurgulanmıştı.

Reuters'ın haberine göre İsrail hükümeti söz konusu belgenin, Hamas'ın daha 'ılımlı' olduğu yönünde 'dünyayı kandırmayı' amaçladığını söylemişti.

Dün sosyal medyada yayınlanan 97 saniyelik videoda Netanyahu, Hamas'ın 'dünyaya yalan söylediğini' savunarak belgeyi buruşturup çöpe attı.

Netanyahu, "Yeni Hamas belgesi İsrail'in var olma hakkının olmadığını söylüyor. Toprağımızın her bir karesinin Filistinlilere ait olduğunu söylüyor. İsrail'in yok edilmesi dışında kabul edilebilir bir seçeneğin olmadığını söylüyor. Kendi devletlerini, bizim devletimizi yok etmek için kullanmak istiyor" dedi.

Videonun sonunda ise Netanyahu, "Peki, bu nefret dolu belge nereye ait?" diye sorarak, belgeyi buruşturup çöpe atıyor ve "Buraya" diyor.

HAMAS'TAN TEPKİ: IRKÇI BİR DAVRANIŞ

Hamas, yeni siyaset belgesini yırtan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davranışını ırkçı bir davranış olarak niteledi.

Hamas’ın resmi sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, “Netanyahu’nun Hamas’ın yeni siyaset belgesini yırtması zayıfların eylemidir ve Netanyahu’nun güç ve etkisinin göstergesidir.” dedi.

Netanyahu’nun Hamas’ın belgesini yırtmasını ırkçı bir davranış olarak niteleyen Zuhri, “Uluslararası kamuoyunu Netanyahu’nun bu ırkçı davranışına karşı durmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'tan dinler arası seyahat!
DÜNYA

Dinler arası seyahat!
Trump'tan flaş Filistin açıklaması
DÜNYA

Trump'tan flaş Filistin açıklaması
ABD Başkanı Twitter'dan barış mesajı verdi: Herkes akıllanacak
DÜNYA

ABD Başkanı Twitter'dan barış mesajı verdi: Herkes ...
Mısır'dan İsrail'e füze!
DÜNYA

Mısır'dan İsrail'e füze!
Britney Spears İsrail'de seçimleri erteletti!
DÜNYA

Britney İsrail'de seçimleri erteletti!
Putin'den İdlib'deki katliama ilişkin ilk açıklama
DÜNYA

Putin'den İdlib'deki katliama ilişkin ilk açıklama
Yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'tan daha fazla yetkiye sahip
DÜNYA

FRANSA CUMHURBAŞKANI'NIN ABD BAŞKANI'NDAN DAHA FAZLA YETKİSİ VAR!
Fransa'da yeni cumhurbaşkanı belli oldu
DÜNYA

FRANSA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANI ÜLKE TARİHİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
Kuzey Kore, bir ABD vatandaşını daha alıkoydu!
DÜNYA

KUZEY KORE, BİR ABD VATANDAŞINI DAHA ALIKOYDU!
Netanyahu, Hamas'ın yeni siyaset belgesini buruşturup çöpe attı
DÜNYA

NETANYAHU O BELGEYİ BURUŞTURUP ÇÖPE ATTI: BURAYA AİT
Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron oldu
DÜNYA

İŞTE FRANSA'NIN YENİ FİRST LADY'Sİ! KIZI EŞİNDEN YAŞLI!
İran'dan Suudi Arabistan'a sert yanıt: Kutsal şehirler dışında güvenli yer bırakmayız
DÜNYA

"MEKKE VE MEDİNE DIŞINDA GÜVENLİ YER BIRAKMAYIZ"