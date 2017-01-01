Netanyahu, Hamas'ın yeni siyaset belgesini buruşturup çöpe attı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın geçen hafta yayınladığı yeni siyaset belgesini buruşturarak çöpe attı.

Geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan belgede Hamas, yeni vizyonunu açıklamış, "Savaş değil, barış istiyoruz. İsrail devletini tanımıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Filistin için 1967 sınırlarının kabul edileceği vurgulanmıştı.

Reuters'ın haberine göre İsrail hükümeti söz konusu belgenin, Hamas'ın daha 'ılımlı' olduğu yönünde 'dünyayı kandırmayı' amaçladığını söylemişti.

Dün sosyal medyada yayınlanan 97 saniyelik videoda Netanyahu, Hamas'ın 'dünyaya yalan söylediğini' savunarak belgeyi buruşturup çöpe attı.

Netanyahu, "Yeni Hamas belgesi İsrail'in var olma hakkının olmadığını söylüyor. Toprağımızın her bir karesinin Filistinlilere ait olduğunu söylüyor. İsrail'in yok edilmesi dışında kabul edilebilir bir seçeneğin olmadığını söylüyor. Kendi devletlerini, bizim devletimizi yok etmek için kullanmak istiyor" dedi.

Videonun sonunda ise Netanyahu, "Peki, bu nefret dolu belge nereye ait?" diye sorarak, belgeyi buruşturup çöpe atıyor ve "Buraya" diyor.

HAMAS'TAN TEPKİ: IRKÇI BİR DAVRANIŞ

Hamas, yeni siyaset belgesini yırtan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davranışını ırkçı bir davranış olarak niteledi.

Hamas’ın resmi sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, “Netanyahu’nun Hamas’ın yeni siyaset belgesini yırtması zayıfların eylemidir ve Netanyahu’nun güç ve etkisinin göstergesidir.” dedi.

Netanyahu’nun Hamas’ın belgesini yırtmasını ırkçı bir davranış olarak niteleyen Zuhri, “Uluslararası kamuoyunu Netanyahu’nun bu ırkçı davranışına karşı durmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.