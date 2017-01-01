Putin'den Fransa'nın en genç cumhurbaşkanına tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Emmanuel Macron'u Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle tebrik etti ve ikili, bölgesel ve küresel ilişkilerdeki faydalı çalışmalara devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Putin'in tebrik mesajında, "Rusya Devlet Başkanı aktüel ikili, bölgesel ve küresel konulardaki ortak çalışmalara hazır olduğunu doğruladı ve bunun Rusya ile Fransa halkanın çıkarlarına uyduğundan emin olduğunu belirtti" denildi.

Putin şöyle devam etti: "Bu koşullarda karşılıklı güvensizliği aşmak ve uluslararası istikrar ve güvenliği sağlamak özellikle önemli."

Dün gerçekleştirilen seçimlerin ikinci turunda yüzde 66.04'lük oy oranıyla Yürüyüş Hareketi lideri 39 yaşındaki Macron, Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı oldu.