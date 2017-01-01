ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
afganistan deaş
DÜNYA

DEAŞ'ın Afganistan lideri öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği açıklandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:58:36 Güncelleme: 13:10:21 AA

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan lideri Abdul Hasib'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hasib'in Afgan özel kuvvetlerince 10 gün önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hasib'in mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye yapılan saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.

Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, operasyonlarda yüzlerce teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hiçbir terör grubunun Afganistan'da hedefine ulaşamayacağı vurgulandı.

Hasib, Hafız Said Han'ın geçen yıl ABD kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında ölmesinin ardından örgütün başına geçmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Musul'da DEAŞ'a karşı silahlı nöbet
DÜNYA

Musul'da DEAŞ'a karşı silahlı nöbet
Kuzey Kore, bir ABD vatandaşını daha alıkoydu!
DÜNYA

Kuzey Kore, bir ABD vatandaşını daha alıkoydu!
Porno yıldızı köpek balığı saldırısına uğradı!
DÜNYA

Porno yıldızı köpek balığı saldırısına uğradı!
ABD'de FETÖ'nün iadesiyle ilgili kritik görüşme!
DÜNYA

ABD'de FETÖ'nün iadesiyle ilgili kritik görüşme!
Donald Trump'tan dinler arası seyahat!
DÜNYA

Dinler arası seyahat!
ABD ile Rusya'dan kritik görüşme
DÜNYA

ABD ile Rusya'dan kritik görüşme
ABD'nin eski başkanı Obama, eşi Michelle'e teşekkür etti
DÜNYA

OBAMA: EŞİMİN BENİ TERK EDECEĞİNİ SANMIŞTIM
İran'dan Suudi Arabistan'a sert yanıt: Kutsal şehirler dışında güvenli yer bırakmayız
DÜNYA

"MEKKE VE MEDİNE DIŞINDA GÜVENLİ YER BIRAKMAYIZ"
Putin'den Fransa'nın en genç cumhurbaşkanına tebrik mesajı
DÜNYA

PUTİN'DEN FRANSA'NIN EN GENÇ CUMHURBAŞKANINA TEBRİK MESAJI
DEAŞ'ın Afganistan lideri öldürüldü
DÜNYA

DEAŞ'IN AFGANİSTAN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Musul'da DEAŞ'a karşı silahlı nöbet
DÜNYA

MUSUL'DA DEAŞ'A KARŞI SİLAHLI NÖBET
İsrail'den ilk üst düzey 'Esed'e destek' açıklaması
DÜNYA

İSRAİL'DEN İLK ÜST DÜZEY 'ESED'E DESTEK' AÇIKLAMASI