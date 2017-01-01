ABD'nin eski başkanı Obama, eşi Michelle'e teşekkür etti

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, ülkenin eski First Lady'si Michelle Obama'ya, Beyaz Saray'daki görevi son bulduktan sonra kendisini terk etmediği için teşekkür etti.

Independent'ın haberine göre John F. Kennedy Library Foundation'ın Boston'da gerçekleştirdiği ödül töreninde konuşan Obama, eşi Michelle Obama'yla ilgili açıklamada bulundu.

Obama, başkanlık görevi bittikten sonra Michelle Obama'nın kendisini terk edebileceğini düşündüğünü, fakat sivil hayatta da yanında durmaya devam ettiği için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Obama, "Michelle Obama'ya da teşekkür etmek istiyorum. Başkanlıktan sonra benle olmaya devam ettiği için." dedi.

Salondaki izleyicileri kahkahalara boğan Obama, "Çünkü, onun (Michelle) ülkeye karşı devam etme zorunluluğu hissettiğini düşünüyordum. Ama resmi görevi bittikten sonra, durum pek net değildi." dedi.

Obama sözlerine şöyle devam etti: "Eşimi seviyorum. Ona minnettarım. Ve onun First Lady olması Amerika için büyük talihti."