Le Pen, yenilginin ardından dans pistine çıktı!

Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan yenilgiyle çıkan aşırı sağcı Marine Le Pen, sonuçların belli olmasının ardından kendisini dans pistine attı.

Rock müzik eşliğinde dans ettiği görülen Marine Le Pen'in sonuçları 'kutladığı' video sosyal medyada paylaşıldı.

Oyların yalnızca üçte birini almasına rağmen Le Pen, bunun Ulusal Cephe için bir zafer olduğunu belirtmişti.

Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babası Jean-Marie Le Pen'in 2002'de aldığı oy sayısını ikiye katlayan Marine Le Pen, dün 11 milyon oy almıştı.

OYLARIN TAMAMI SAYILDI

AA'nın haberine göre Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların tamamının sayıldığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez politikalardan yana olan Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçerek cumhurbaşkanlığı yarışını kazandı.

Açıklamada, Macron'un oyların yüzde 66,06'sını aldığı, Le Pen'in yüzde 33,94'te kaldığı ifade edildi.

1969'DAN BERİ EN DÜŞÜK KATILIM

Seçim sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 25,38'inin sandığa gitmemesiyle bu seçimde 1969'dan bu yana Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en düşük katılım oranı gerçekleşti.

Seçimde seçmenlerin yüzde 6,34'ünün boş oy attığı, oyların yüzde 2,24'ünün geçersiz sayıldığı belirlendi.