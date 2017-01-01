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Putin, eski patronunu 90'ıncı yaş gününde ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, eski KGB temsilcisi ve patronu olan Matveev'in 90'ıncı yaş gününü bizzat evine gidip kutlayarak, anlamlı bir hediye vermeyi de ihmal etmedi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:25:55 Güncelleme: 16:36:29 HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) eski temsilcisi ve aynı zamanda eski patronu olan Lazar Matveev'i 90'ıncı yaş gününde bizzat ziyaret ederek tebrik etti.

Sputnik'in haberine göre Almanya'nın Dresden şehrinde KGB için çalışırken patronu olan Matveev'in Moskova'daki evinde yaş gününü kutlarken, eski meslektaşlarıyla birlikte kadeh de kaldırdı.

Putin, hediye olarak devlet başkanlığı saati ile Sovyet gazetesi Pravda'nın 1927 yılında Matveev'in doğum gününde çıkan sayısının bir kopyasını verdi.

Kremlin'in resmi internet sitesindeki bilgilere göre Putin, 1985-1990 yılları arasında Doğu Almanya'nın Dresden şehrinde dış istihbarat bölümünde çalıştı.

Putin, Doğu Almanya'da çalıştığı günlerini 'First Person' adlı kitabında kaleme almıştı.

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