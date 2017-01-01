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Rajgauri Pawar
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Dünyanın en zeki insanı 12 yaşındaki Rajgauri Pawar

Hint asıllı 12 yaşındaki çocuk, IQ testlerinde ünlü bilimadamları Hawking ve Einstein'ı geride bırakmayı başarı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:06:01 Güncelleme: 21:07:04 İHA

İngiltere'nin Cheshire idari bölgesinde, yapılan IQ testleri sonucu dünyanın en zeki insanının Hint asıllı 12 yaşındaki Rajgauri Pawar isimli kız çocuğu olduğu bildirildi.

Yapılan testlerde 162 puan alan Pawar, ünlü bilim insanları Stephen Hawking ve Albert Einstein'ı geride bıraktı. Pawar'ın Manchester Üniversitesinde bilim insanı olan babası Dr. Surajkumar Pawar sonuçlara ilişkin, "Kızım böyle bir sonuç elde eden en genç insan oldu" dedi.

Rajgauri Pawar'a yüksek IQ'lu kişilerin yer aldığı İngiliz Mensa Topluluğu'na üyelik teklifi yapıldığı bildirildi. IQ testlerinde dahilik sınır puanı 140 olup, bu rekoru Albert Einstein ve Stephen Hawking 160 puan alarak kırmıştı.

Şimdi yeni rekorun sahibi, testlerden 162 puan alan Rajgauri Pawar oldu.

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