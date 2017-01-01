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"Almanya bazı darbeci askerlerin iltica başvurusunu kabul etti" iddiası

Alman basınında yer alan haberlerde, 15 Temmuz'da darbe girişimine katılan bazı askerlerin iltica başvurusunun kabul edildiği iddia edilirken sayı açıklanmadı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:38:25 Güncelleme: 23:40:47 DHA

Almanya'nın, 15 Temmuz darbesinin ardından sığınma başvurusunda bulunan Türk askerlerinden bazılarına olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

AFP'nin WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'a dayandırdığı haberine göre Almanya, 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından ülkeye iltica başvurusunda bulunan bazı askerler ve ailelerinin başvurusunu kabul etti. Alman medyasının İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aktardığı iddiada başvurusu kabul edilenlerin sayısı açıklanmadı.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesi, darbe girişiminden Mayıs 2017 tarihine kadar asker, hakim, diplomat ve üst düzey devlet görevlisi olmak üzere, Almanya'ya 414 diplomatik iltica başvurusu yapıldığını yazdı. Söz konusu sayıya diplomatların aile bireylerinin de dahil olduğu öğrenildi.

Savunma Bakanı Fikri Işık, ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya'daki Türk subaylarının iltica başvurularının geri çevrilmesi gerektiğini söylemişti.

Alman İçişleri Bakanlığı AFP'nin sorularına karşı resmi olarak bir yorum yapmadı.

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