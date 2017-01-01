FETÖ'den 'Türkiye aleyhtarı mektup' talimatı

Fetullahçı Terör Örgünün ( FETÖ) ABD'de faaliyet gösteren kurumlarından Dayton Türk-Amerikan Toplumu, üyelerine gönderdiği skandal yazıda, ABD Kongre üyelerine "Türkiye aleyhtarı unsurlar içeren" bir mektup göndermelerini ve Türkiye'yi şikayet etmelerini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde FETÖ'nün ABD ayağında faaliyet gösteren kurumlar, bir skandala daha imza attı.

Ohio eyaletinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Dayton Türk-Amerikan Toplumu, tüm eyaletteki üyelerine gönderdiği bir elektronik posta ile, Türkiye'yi şikayet eden ve birçok iftira içeren bir mektubu ABD Kongre üyelerine göndermelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme kararından duyulan rahatsızlığın vurgulandığı mektupta, "16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumundan sonra Türkiye'deki durumun daha kötüye gittiği" ve "Trump yönetiminin bu konuda uyarılması" gerektiği iddia edildi.

PYD/ PKK'NIN VURULMASINDAN 'RAHATSIZLAR'

Türkiye'nin "İslami eğilimli otoriter bir rejime dönüştüğü" savunulan mektupta, FETÖ mensupları ABD Kongresi üyelerine, "Erdoğan, bizim ordumuzla birlikte DEAŞ teröristlerine karşı başarılı bir mücadele yürüten ve Amerika'nın Suriye'deki en iyi dostları olan Kürtleri (PYD/PKK) bombalamaktan imtina etmiyor." şeklinde seslendi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra birçok üyesi firari olarak ABD'de yaşayan FETÖ, Türkiye'nin örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili çabalarını kongre ve yerel siyasi unsurlar nezdinde zayıflatmak için Amerikalı siyasetçilerin seçim kampanyalarına bağışta bulunmak başta olmak üzere çeşitli adımlar atıyor. Yeni ortaya çıkan bu mektubun da, bu çabaların bir parçası olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Geçen eylül ayında ABD'deki FETÖ yapılanmasının Washington Strategy Group Inc. adıyla yeni bir lobi şirketi kurduğu ve Trump yönetimine yakınlaşmak için yeni yollar aradığı ortaya çıkmıştı.