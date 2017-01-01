ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Cenevre müzakereleri
DÜNYA

Yeni Cenevre müzakereleri 16 Mayıs'ta

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın, Suriyeli tarafları 16 Mayıs'ta Cenevre'de toplayacağı bildirildi

09 Mayıs 2017 Salı, 00:10:04 Güncelleme: 00:11:15 AA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, yeni müzakereler için Suriyeli tarafları 16 Mayıs'ta Cenevre'de toplayacağı kaydedildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Mistura, Suriyeli tarafları karşılıklı müzakereler için İsviçre'nin Cenevre kentinde yeniden toplayacak.

Açıklamada, Mistura'nın davet edilen taraflarla BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde çözüm için yoğun müzakereler gerçekleştireceği belirtildi.

Mistura'nın, özellikle kadınların politik sürece katılımının artması için ısrarcı olduğu belirtilen açıklamada, "Müzakereler için hazırlıklar sürerken Mistura geçen hafta Astana'da varılan anlaşmanın şiddetin azalması için önemli katkı sağlamasını ve bu durumun Cenevre'deki siyasi müzakerelere olumlu yansımasını umut ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mistura'nın BM Güvenlik Konseyini konu hakkında bu ay içinde bilgilendireceği de belirtildi.

Toplantıya davet edilen taraflar ya da müzakerelerin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BM'den İdlib uyarısı: Felaket yaşanabilir
DÜNYA

BM uyardı: Felaket yaşanabilir
Rus temsilciden BM'de ilginç hareket! Koşarak dışarı çıktı
DÜNYA

Rus temsilciden ilginç hareket! O isim konuşmaya başlayınca. ...
Matthew Rycroft: Esed, Rusya'yı dünyanın gözü önünde küçük düşürüyor
DÜNYA

Rycroft: Rusya itibarını geri kazanmak istiyorsa...
BM ve AB'den İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı hakkında açıklama
DÜNYA

BM ve AB'den İdlib'de yaşanan kimyasal saldırı ...
ABD'nin BM Temsilcisi: Rusya ile aramızda aşk ilişkisi yok
DÜNYA

ABD'den Rusya'ya Esed eleştirisi
Barzani'den bağımsızlık referandumu açıklaması
DÜNYA

Barzani'den bağımsızlık referandumu açıklaması
"Almanya bazı darbeci askerlerin iltica başvurusunu kabul etti" iddiası
DÜNYA

"ALMANYA BAZI DARBECİ ASKERLERİN İLTİCA BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ" İDDİASI
Dünyanın en zeki insanı 12 yaşındaki Rajgauri Pawar
DÜNYA

EİNSTEİN VE HAWKİNG'İ GERİDE BIRAKTI! ARTIK EN ZEKİ O!
FETÖ'den 'Türkiye aleyhtarı mektup' talimatı
DÜNYA

FETÖ'DEN 'TÜRKİYE ALEYHTARI MEKTUP' TALİMATI
Belçika'da helal ve koşer et kesimi yasaklandı
DÜNYA

BELÇİKA'DA HELAL VE KOŞER ET KESİMİ YASAKLANDI
ABD ile Rusya arasında kritik görüşme!
DÜNYA

ABD İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME!
Son 100 yılda böylesi görülmedi!
DÜNYA

SON 100 YILDA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!