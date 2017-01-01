ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
california
DÜNYA

California, 'komünist'i işten atamayacak

ABD'nin California eyaletinde 'komünist olmak' artık işten çıkarılma sebebi olmaktan çıkarıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 11:23:33 Güncelleme: 11:37:50 AA

ABD'nin California eyaletinde bundan böyle "komünist olmak" resmi kurumlarda işten çıkarılma sebebi olmayacak.

California eyalet meclisinde yapılan oylamada, komünistlerin ABD hükümetini devirmek için yönetime sızmaya çalıştığı endişesiyle Soğuk Savaş döneminde yürürlüğe giren kanunun devlet memurlarıyla ilgili bölümünün iptal edilmesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

Değişiklikle söz konusu kanunun, Komünist Parti üyesi bir devlet memurunun işten çıkarılmasına izin veren bölümü kaldırılıyor.

Öte yandan kanunun, devlet memurlarının yönetimi devirmeyi amaçlayan veya şiddeti destekleyen örgütlere üye olmaları halinde işten çıkarılmasını öngören maddesi muhafaza edildi.

Eyalet parlamentosundaki bazı Cumhuriyetçi üyeler, Soğuk Savaş döneminden kalma kanunda değişikliğe gidilmemesi gerektiği görüşünü savundu.

Parlamentonun Vietnam'da savaşan Cumhuriyetçi üyesi Randy Voepel, Kuzey Kore ve Çin'deki komünistlerin "hala tehdit" oluşturduğunu söylerken, bir diğer parlamenter Travis Allen, "Komünizm, ABD'nin karşı çıktığı her şeyi temsil ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Yerel parlamentoda kabul edilen yasa senatoya sunulacak.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den 'Türkiye aleyhtarı mektup' talimatı
DÜNYA

FETÖ'den 'Türkiye aleyhtarı mektup' talimatı
DEAŞ'ın Afganistan lideri öldürüldü
DÜNYA

DEAŞ'ın Afganistan lideri öldürüldü
Kuzey Kore, bir ABD vatandaşını daha alıkoydu!
DÜNYA

Kuzey Kore, bir ABD vatandaşını daha alıkoydu!
Porno yıldızı köpek balığı saldırısına uğradı!
DÜNYA

Porno yıldızı köpek balığı saldırısına uğradı!
ABD'de FETÖ'nün iadesiyle ilgili kritik görüşme!
DÜNYA

ABD'de FETÖ'nün iadesiyle ilgili kritik görüşme!
Donald Trump'tan dinler arası seyahat!
DÜNYA

Dinler arası seyahat!
'DEAŞ, Suriye'de Rus istihbaratçıyı öldürdü' iddiası
DÜNYA

'DEAŞ, SURİYE'DE RUS İSTİHBARATÇIYI ÖLDÜRDÜ' İDDİASI
Akdeniz'de tekne battı! 250 göçmen kayıp
DÜNYA

AKDENİZ'DE TEKNE BATTI! 250 GÖÇMEN KAYIP
California, 'komünist'i işten atamayacak
DÜNYA

CALİFORNİA, 'KOMÜNİST'İ İŞTEN ATAMAYACAK
Paris'te terör alarmı
DÜNYA

PARİS'TE TERÖR ALARMI
AB Bakanı Çelik'ten 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı
DÜNYA

ÇELİK: AŞIRI SAĞ AB DEĞERLERİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİTTİR
Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Macron'un ilk testi hazirandaki genel seçimler
DÜNYA

MACRON'UN İLK TESTİ 6 HAFTA SONRA!