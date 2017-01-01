California, 'komünist'i işten atamayacak

ABD'nin California eyaletinde bundan böyle "komünist olmak" resmi kurumlarda işten çıkarılma sebebi olmayacak.

California eyalet meclisinde yapılan oylamada, komünistlerin ABD hükümetini devirmek için yönetime sızmaya çalıştığı endişesiyle Soğuk Savaş döneminde yürürlüğe giren kanunun devlet memurlarıyla ilgili bölümünün iptal edilmesine ilişkin düzenleme kabul edildi.

Değişiklikle söz konusu kanunun, Komünist Parti üyesi bir devlet memurunun işten çıkarılmasına izin veren bölümü kaldırılıyor.

Öte yandan kanunun, devlet memurlarının yönetimi devirmeyi amaçlayan veya şiddeti destekleyen örgütlere üye olmaları halinde işten çıkarılmasını öngören maddesi muhafaza edildi.

Eyalet parlamentosundaki bazı Cumhuriyetçi üyeler, Soğuk Savaş döneminden kalma kanunda değişikliğe gidilmemesi gerektiği görüşünü savundu.

Parlamentonun Vietnam'da savaşan Cumhuriyetçi üyesi Randy Voepel, Kuzey Kore ve Çin'deki komünistlerin "hala tehdit" oluşturduğunu söylerken, bir diğer parlamenter Travis Allen, "Komünizm, ABD'nin karşı çıktığı her şeyi temsil ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Yerel parlamentoda kabul edilen yasa senatoya sunulacak.