Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'e gidişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ ile 11.55'te Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın Emirlik terminaline vardı.

Erdoğan, uçaktan inişinde Kuveyt Emiri el Sabah tarafından karşılandı.

Heyetlerin takdiminin ardından iki Kuveytli çocuk, Erdoğan ve Kuveyt Emiri el Sabah'a çiçek sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri el Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, daha sonra tören kıtasını selamladı.

Karşılama töreninde Veliaht Şeyh Navaf Ahmed Al Cabir el Sabah, Millet Meclis Başkanı Marzouk Ali Alghanim, Milli Muhafızlar Başkan Yardımcısı Şeyh Mishaal Ahmed Al Cabir Al Sabah, Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Kuveyt Devlet Protokol Müdürü Şeyh Khaled ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri el Sabah, karşılama töreninin ardından havalimanında bir süre baş başa görüştü.

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve el Sabah, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının temel atma törenine katılmak üzere aynı araçla Emirlik terminalinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kuveyt'e geldi.

ERDOĞAN, TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞTU

Erdoğan, havalimanı temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye olarak Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle siyasi, ticari , diplomatik ve askeri alanlardaki ilişkilerimizi en üst düzeyde tutma gayreti içindeyiz."

"Hiç şüphesiz burada karşılıklı yarar ve destek ilkelerinden hareket etmek durumundayız. Sadece kendi çıkarlarımızı düşünerek geniş ve güçlü bir zemin inşa edemeyiz. Bu anlayışla Türkiye olarak Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeleriyle ilişkilerimizin diğer yönleriyle birlikte ekonomik yönünü de güçlendirmeye gayret ediyoruz."

"Son 14 yılda bölge ülkelerde Türk şirketleri 51 milyar doların üzerinde proje üstlendiler. KİK ülkelerinin Türkiye'yi işbirliği yapılacak en önemli 5 ülkeden biri olarak kabul etmiş olmasından da büyük mutluluk duydum."

"İki ülke arasında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler, ilişkilerimize önemli katkı sağlıyor."

"Bölgedeki en istikrarlı, güvenli ve müreffeh ülkelerden biri olan Kuveyt'te ekonomik ve ticari işbirliğimizi geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor."

"Türk şirketleri Kuveyt'in kalkınma hamlelerine her alanda katkı sunmaya daima hazırdır. Kuveytli firmaların ülkemize yaptıkları 1,7 milyar dolar civarında seyreden yatırımlarının artarak sürmesini temenni ediyoruz."

"Kendi sınırlarımızın ötesine taşan sorumluluk duygusuyla göstereceğimiz ortak iradenin diğer ülkeleri de harekete geçirebileceğine inanıyorum."