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Akdeniz'de tekne battı! 250 göçmen kayıp

Akdenizde iki ayrı faciada yaklaşık 250 kişinin kayıp veya hayatını kaybettiği sanılıyor. 2017'nin başından beri Kuzey Afrika'dan İtalya'ya doğru umut yolculuğuna çıkan bin 300'den fazla kişinin kaybolduğu açıklandı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:29:58 Güncelleme: 13:32:13 HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de iki göçmen teknesinin battığını, 250 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Associated Press'in haberine göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Akdenizde son günlerde yaşanan iki tekne kazası sebebiyle yaklaşık 250 göçmenin kayıp olduğunu duyurdu.

Tekne enkazlarından birinin Libya açıklarında bulunduğu ve 163 kişinin kaybolduğu veya öldüğü kaydedildi. Faciada bir kadın ve 6 adamın kurtarıldığı bildirildi.

132 kişiyi taşıyan bir plastik botun batması sonucu ise 82 kişinin kayıp olduğu, 50 kişinin kurtarıldığı ve Sicilya'ya götürüldüğü ifade edildi.

2017'nin başından beri Kuzey Afrika'dan İtalya'ya geçmeye çalışan bin 300'den fazla kişinin Akdenizde kaybolduğu açıklandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    Yazık bunca umut ve hayallere.
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