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Brexit'in ardından İngilizler yeni dil öğrenmek istiyor!

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararının ardından İngiliz halkının yabancı dil öğrenme yarışına girdiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta AB Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa'da İngilizce'nin önemini kaybetme olduğunu belirterek konuşmasını Fransızca sürdürmüştü

09 Mayıs 2017 Salı, 12:46:54 Güncelleme: 13:08:52 HABERTURK.COM

Birleşik Krallık halkının, Brexit referandumunun ardından yabancı dil öğrenme arayışına girdiği ortaya çıktı.

Independent'ta yer alan habere göre Lingvist adlı dil öğrenme uygulamasının yayınladığı son verilerde, İngiltere AB'den ayrılma yönünde karar aldığından beri İngiliz kullanıcıların yüzde 91 oranında arttığı görüldü.

Veriler, Brexit kararından önceki ve sonraki 9 aylık süreci kapsıyor.

İngilizce-İspanyolca derslerinin popülerlik oranı yüzde 427 oranında artarken, İngilizce-Fransızca derslerini seçenlerin orası ise yüzde 342 oranında yükseldi.

"DİL YETERSİZLİĞİNDEN YILDA 50 MİLYAR POUND KAYBEDİYORUZ"

Lingvist'in kurucu ortağı Ott Jalakas, "Brexit yaklaşırken, Birleşik Krallık'ın dil becerileri boşluğu konusunda nasıl bir köprü kuracağına dair endişeler de ön plana çıktı" diye konuştu.

Jalakas, "Hükümet istatistikleri, Birleşik Krallık'ın halihazırda zayıf dil becerileri ve tek dile bel bağlaması sebebiyle yılda 50 milyar pound kaybettiğini gösteriyor. Bu durum iş cirosunu, kar ve yeni marketlere yayılmayı etkiliyor" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, geçtiğimiz hafta İtalya'daki bir konferansta Avrupa'da İngilizce'nin önemini kaybetmekte olduğunu söylemişti.

Juncker konuşmasına Fransızca devam edeceğini belirterek, bu tercihinin sebebini de şöyle açıklamıştı: "İngilizce, Avrupa'da yavaşça ama kesinlikle önemini kaybediyor ve ayrıca Fransa'da seçim olduğu için."

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