Fransa'nın Amiens şehrinde 'Buffalo' adlı sirkte 7 Mayıs'ta yapılan gösteride korku dolu anlar yaşandı.

BİR ANDA SALDIRDI

DHA'nın haberine göre, gösteri sırasında aslan, eğitmenine bir anda saldırdı. Yere yatan eğitmen aslanın saldırısından kurtulmaya çalıştı. Bu sırada gösteriyi izlemeye gelenler büyük panik yaşadı.

EĞİTMEN CANINI ZOR KURTARDI

İzleyiciler aslanın eğitmenine saldırısı sırasında sirki boşalttı. Eğitmen, aslanın saldırısından kurtularak kendini sahnenin dışına atmayı başardı. Hastaneye kaldırılan eğitmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLARI TÜRK İZLEYİCİ GÖRÜNTÜLEDİ

Sirkteki aslanın eğimenine saldırma anı ve izleyicilerin yaşadığı korku dolu anlar çocuğu ile birlikte sirke giden bir Türk vatandaşı tarafından görüntülendi.