İsrail Dışişleri, Tel Aviv elçisi Ökem'i aradı

Erdoğan'dan İsrail'e 'ezan tasarısı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İsrail'in ezan yasağı tasarısını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Ezan, bir çağrıdır. Sadece Müslümanlara değil. Camilerde sabah ezanlarının okunmasını yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısı halen, İsrail parlamentosunda bekliyor. Bize her fırsatta din ve vicdan özgürlüğünden dem vuranların sessiz kalarak bu adımı onaylaması ise ibretliktir. Kudüs semalarından ezanın susturulmasına inşallah izin vermeyeceğiz. İnancınıza güveniyorsanız, inanç hürriyetinden niye korkuyorsunuz? Biz inancımıza güveniyoruz. Ben şu anda İsrail'in yöneticilerine de bunu hatırlatıyorum. İnancınıza güveniyorsanız, bizim ezan seslerimizden niye korkuyorsunuz? Bizim bu noktada ülkemizde yaşayan Musevi vatandaşlarımıza yönelik bir olumsuz tavır takınma yok."

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASININ TAM METNİ