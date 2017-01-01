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İsrail Dışişleri, Tel Aviv elçisi Ökem'i aradı

Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından aranarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından duyulan rahatsızlık iletildi

09 Mayıs 2017 Salı, 13:37:19 Güncelleme: 13:44:45 HABERTURK.COM

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı Direktörlüğü tarafından arandı.

Habertürk TV'nin aktardığına göre görüşmede açıklamalardan duyulan rahatsızlık iletildi.

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