İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartla ilgili Dışişleri'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suçlulara hakkettikleri cezanın verilmesini istiyoruz" denildi.

ORGANİZATÖRLERİN CEZALANDIRILMAMASINA KARAR VERİLDİ

İsviçre'nin başkenti Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı hedef gösteren "hayır" mitingini düzenleyen organizatörlerin cezalandırılmamasına karar verilirken, pankartı açan terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bern Belediyesi Polis Müfettişliği Başkan Yardımcısı Marc Heeb, İsviçre'nin Basler Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 25 Mart'ta Parlamento Meydanı'nda düzenlenen mitingin organizatörlerinin ceza almadığını doğruladı.

Mitinge destek verenler arasında İsviçre Sosyalist Partisi (SP) ve Yeşiller Partisi milletvekilleri ve üyeleri de yer alıyordu. Yeşiller Partisi ve SP üyeleri daha sonra yaptıkları açıklamalarda söz konusu pankartı benimsemedikleri yönünde ifadeler kullanmıştı.

Bern Belediyesi yönetimi verdiği kararla mitingin yerel toplanma kurallarını ihlal etmediğinine hükmetti. Skandal mitingde siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğanın fotoğrafı ve "Erdoğanı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Öte yandan pankartı açan terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bern Mitelland Savcılığı‚ "alenen suç ve şiddet çağrısı" şüphesi ile pankartı açan terör örgütü mensuplarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, pankart açıldıktan hemen sonra İsviçrenin Ankara Büyükelçisi Walter Haffnerin şehir dışında olması nedeniyle İsviçre Elçi Müsteşarını çağırarak Türkiyenin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.

Soruşturmanın ardından İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean-Marc Crevoisier, AA muhabirine, Türkiyenin pankarta ilişkin tepkisinden haberdar olduğunu belirterek, " Bundan dolayı kınadık. Bu gerekçeden dolayı ayrıca (Türk) Dışişleri Bakanlığına adaletin en kısa zamanda yerini bulacağına dair bilgi verdik." açıklaması yapmıştı.