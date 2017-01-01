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ABD'de nükleer atık tüneli çöktü

Hanford Nükleer Rezervasyon Merkezi´nde, radyoaktif atıklarla dolu depolama tünelinin bir bölümü çöktü

09 Mayıs 2017 Salı, 22:21:59 Güncelleme: 22:22:23 DHA

ABD'de Washington eyaletindeki Hanford kentinde nükleer atıkların bulunduğu bir tünel çöktü. Bölgede acil durum ilan edildi. Nükleer atık tesisinde çalışan yüzlerce kişiye, nükleer atıkların etkisine karşı kendilerini koruma emri verildi.

DHA'nın haberine göre, ABD'nin Washington eyaletine bağlı Hanford Nükleer Rezervasyon Merkezi´nde, radyoaktif atıklarla dolu depolama tünelinin bir bölümü çöktü.

Bölgede acil durum ilan edilirken, Ekoloji Departmanı Sözcüsü Randy Bradbury, radyasyon sızıntısı bulunmadığını ve çalışanların olaydan etkilenmediğini söyledi.

ABD Enerji Bakanlığı, kaza sırasında tünelde hiçbir çalışan bulunmadığını, çalışanların rezervasyon merkezinden çıkarıldığını, çevrede bulunan kişilerin de bulundukları yerde ve içeride kalmaları gerektiğini açıkladı.

Purex adlı tesiste meydana gelen kazanın ardından yapılan açıklamalarda, bölgede çoğunluğu yer altında olmak üzere, 56 milyon galon radyoaktif atığı içeren 177 tanker bulunduğu belirtildi.

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