Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, güney sınırının güvenliğine destek için Türkiye'yle çok yakın çalışacaklarını söyledi.
Mattis, ABD'nin YPG'ye silah verme kararından dolayı Türkiye'nin endişeleriyle ilgili ise, "Endişeler için çözüm üreteceğiz." dedi.
Litvanya'da gazetecilere konuşan Mattis, "Türkiye ile güney sınırında güvenlik için çok yakından çalışacağız. (Türkiye) Avrupa'nın güney sınırı ve biz de yakından bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 16
-
Misafir 35 dakika önceOyalama ve kandırmaca. Nihai çözüm ancak iyi niyetle türkiye ile ortak hareketle mümkündür. Diğer bütün yollar tuzak ve art niyettir150
-
Misafir 42 dakika önceAbd istediğini yapıyor Türkiye karşı koyacak güçte değil zaten156
-
Misafir 48 dakika önceEvet terörü üretiyorlar çünkü terör onların ülkesınden uzak210
-
Misafir 54 dakika önceyaaa bizde yiyoz bu laflari150
-
ademennon@hotmail.com 57 dakika önceya bunlar çok adi insanlar. hangi telde oynadıkları belli değil.120
-
Misafir 58 dakika önceBİZE ALLAH YETER REİS AMERİKAYI BOŞ VERRRR... HAİN AMERİKA120
-
Misafir 59 dakika önceEksik olmayin.00
-
Misafir 1 saat önceTEK ÇÖZÜM BU TOPRAKLARDAN DEFOLMANIZ60
-
Misafir 1 saat önceben bildiğimi okurum, sonra gaz alma çalışması...30
-
Misafir 1 saat öncebunlar istemezse dünyada terör olmaz barınamaz, terörü körükleyen bunlardır60
-
Misafir 1 saat önceçözüm ypg ye silah vermeyeceksiniz o kadar işte60
-
Misafir 1 saat önceypg yi silahlandırıp sınırın çok yakınına göndereceğiz demek istiyorlar heralde30
-
Misafir 1 saat önceBunun anlamı şu Türkiye nin etrafında Kürdistanın kurulmasına müsade edeceğiz.30
-
Misafir 1 saat öncekabul edelim abd bize gore cok ama cok guclu ama biz Türk uz bizim kanimizda boyun eymek yok gercekten cok edeceklerse bizi abd resmen savas acmaliyiz bunun baska bi yani kalmadi30
-
Misafir 1 saat önceÇözüm, incirlikten ABD yi kovmak, 14-15 Mayıs ABD gezisi iptal edilmeli mutlaka00
-
Misafir 1 saat önceBizimle açık açık dalga geçiyorlar ypg ye verdikleri silahlarla askerlerimizi şehit ediyorlar bunlarda utanma yok yerin dibine batsın dostluğunuz natonuz00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER