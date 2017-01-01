Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, güney sınırının güvenliğine destek için Türkiye'yle çok yakın çalışacaklarını söyledi.

Mattis, ABD'nin YPG'ye silah verme kararından dolayı Türkiye'nin endişeleriyle ilgili ise, "Endişeler için çözüm üreteceğiz." dedi.

Litvanya'da gazetecilere konuşan Mattis, "Türkiye ile güney sınırında güvenlik için çok yakından çalışacağız. (Türkiye) Avrupa'nın güney sınırı ve biz de yakından bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.