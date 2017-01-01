ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
DÜNYA

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, YPG'ye silah verme kararlarının ardından Türkiye'nin endişelerini gidermek için çözüm üreteceklerini söyledi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:18:50 Güncelleme: 15:38:11 HABERTURK.COM

Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, güney sınırının güvenliğine destek için Türkiye'yle çok yakın çalışacaklarını söyledi.

Mattis, ABD'nin YPG'ye silah verme kararından dolayı Türkiye'nin endişeleriyle ilgili ise, "Endişeler için çözüm üreteceğiz." dedi.

Litvanya'da gazetecilere konuşan Mattis, "Türkiye ile güney sınırında güvenlik için çok yakından çalışacağız. (Türkiye) Avrupa'nın güney sınırı ve biz de yakından bağlı kalmaya devam edeceğiz" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 16
  • Misafir 35 dakika önce
    Oyalama ve kandırmaca. Nihai çözüm ancak iyi niyetle türkiye ile ortak hareketle mümkündür. Diğer bütün yollar tuzak ve art niyettir
  • Misafir 42 dakika önce
    Abd istediğini yapıyor Türkiye karşı koyacak güçte değil zaten
  • Misafir 48 dakika önce
    Evet terörü üretiyorlar çünkü terör onların ülkesınden uzak
  • Misafir 54 dakika önce
    yaaa bizde yiyoz bu laflari
  • ademennon@hotmail.com 57 dakika önce
    ya bunlar çok adi insanlar. hangi telde oynadıkları belli değil.
  • Misafir 58 dakika önce
    BİZE ALLAH YETER REİS AMERİKAYI BOŞ VERRRR... HAİN AMERİKA
  • Misafir 59 dakika önce
    Eksik olmayin.
  • Misafir 1 saat önce
    TEK ÇÖZÜM BU TOPRAKLARDAN DEFOLMANIZ
  • Misafir 1 saat önce
    ben bildiğimi okurum, sonra gaz alma çalışması...
  • Misafir 1 saat önce
    bunlar istemezse dünyada terör olmaz barınamaz, terörü körükleyen bunlardır
  • Misafir 1 saat önce
    çözüm ypg ye silah vermeyeceksiniz o kadar işte
  • Misafir 1 saat önce
    ypg yi silahlandırıp sınırın çok yakınına göndereceğiz demek istiyorlar heralde
  • Misafir 1 saat önce
    Bunun anlamı şu Türkiye nin etrafında Kürdistanın kurulmasına müsade edeceğiz.
  • Misafir 1 saat önce
    kabul edelim abd bize gore cok ama cok guclu ama biz Türk uz bizim kanimizda boyun eymek yok gercekten cok edeceklerse bizi abd resmen savas acmaliyiz bunun baska bi yani kalmadi
  • Misafir 1 saat önce
    Çözüm, incirlikten ABD yi kovmak, 14-15 Mayıs ABD gezisi iptal edilmeli mutlaka
  • Misafir 1 saat önce
    Bizimle açık açık dalga geçiyorlar ypg ye verdikleri silahlarla askerlerimizi şehit ediyorlar bunlarda utanma yok yerin dibine batsın dostluğunuz natonuz
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına tepki
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına ...
ABD'den 'Kuzey Kore' uyarısı!
DÜNYA

ABD'den 'Kuzey Kore' uyarısı!
ABD Başkanı Trump, FBI Direktörü Comey'in görevine son verdi
DÜNYA

Trump, FBI Direktörünü kovdu!
Trump'ın PYD’ye silah verilmesi talimatını verdiği açıklandı
DÜNYA

ABD'den PYD’ye silah desteği!
ABD'de nükleer atık tüneli çöktü
DÜNYA

ABD'de nükleer atık tüneli çöktü! Bölgede acil durum ...
İsrail Dışişleri, Tel Aviv elçisi Ökem'i aradı
DÜNYA

İsrail Dışişleri, Tel Aviv elçisi Ökem'i aradı
Güney Kore'nin yeni başkanı: Uygun koşullarda Kuzey Kore'ye giderim
DÜNYA

GÜNEY KORE'NİN YENİ BAŞKANINDAN KUZEY KORE'YE İLK MESAJ!
Trump ile Lavrov Beyaz Saray'da görüşecek
DÜNYA

TRUMP'LA RUSYA ARASINDA ÜST DÜZEY GÖRÜŞME
ABD'den 'Kuzey Kore' uyarısı!
DÜNYA

ABD'DEN 'KUZEY KORE' UYARISI!
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına tepki
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI KARARINA TEPKİ
Fransa'nın en genç vekili siyaseti bıraktı!
DÜNYA

FRANSA'NIN EN GENÇ VEKİLİ SİYASETİ BIRAKTI!
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
DÜNYA

ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI