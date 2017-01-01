Rusya'dan FBI Başkanı'nın kovulmasına dair açıklama: Bizimle ilgisi yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI Direktörü James Comey'nin görevine son vermesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Reuters'ın haberine göre Kremlin, Comey'nin kovulmasının Moskova-Washington ilişkilerini etkilemeyeceğini umduklarını ve kovulmanın Rusya'yla bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

Comey, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin kampanyasında ve seçimlerin sonuçlarında Rusya'nın etkisi olup olmadığına dair soruşturmayı yürütüyordu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın son hareketinin ABD-Rusya ilişkilerini etkilemeyeceğini umduğunu söyledi.

Peskov, "Bu tamamen ABD'nin iç işleriyle alakalı bi durum. Bu, ABD Başkanı'nın bağımsız kararıdır. Ki Rusya'yla kesinlikle hiçbir alakası yoktur, olmamalıdır." dedi.