Obama, ABD başkanı olmanın en zor yanını açıkladı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, görevi bırakmadan önceki ve sonraki hayatını birbiriyle kıyaslarken, başkan olmanın en zor yanının ne olduğunu açıkladı.

Obama, güvenlik önlemlerinden dolayı bir ABD başkanının adeta 'baloncuk' içinde yaşadığını, bunun 'güzel bir hapishaneye' benzetilebileceğini söyledi.

Milan'a yaptığı ziyarette verdiği röportajda Obama, "Rahatça yürüme veya bir kafede oturma gibi hareket özgürlüğün olmuyor çünkü etrafında sürekli güvenlik endişesi oluyor. Bunu özlemiyorum." dedi.

Obama, Beyaz Saray'da izole bir hayat yaşamanın ABD başkanı olmanın en zor yanlarından biri olduğunu söylerken, başkanlıktan sonraki hayatında iki adımda bir hayranlarıyla selfie çektirmek zorunda kalmasının da neredeyse eşit derecede kötü olduğunu dile getirdi.

Görevi bıraktıktan sonra aynı güvenlik önlemlerine sahip olmadığını belirten Obama, yine de başkanlıktan önceki hayatındaki kadar özgür olmadığını ifade etti:

"Artık sadece selfie'lerin esiriyim -ki bu da neredeyse aynı derecede kötü- İki adımda bir selfie çektirmeye gönüllü olduğum sürece istediğim yere yürüyebiliyorum"