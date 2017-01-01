ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
sergey
DÜNYA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Comey' tepkisi

ABD'li mevkidaşı Tillerson ve ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, FBI Direktörü Comey'nin kovulduğunu duyunca "Dalga mı geçiyorsunuz?" diye tepki verdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27:29 Güncelleme: 17:31:12 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye gittiği Washington'da, FBI Direktörü James Comey'nin kovulduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Sputnik'in haberine göre Tillerson ile görüşmesinden önce bir muhabir Lavrov'a, bugünkü buluşmanın Comey'nin kovulması sebebiyle gölgede kalıp kalmayacağını sordu.

Lavrov ise bu soruya, "Kovuldu mu? Benimle dalga mı geçiyorsunuz?" diye karşılık verdi.

Öte yandan gazeteciler, Lavrov'la Tillerson görüşmesinde Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasının ele alınıp alınmayacağını da sordu. Fakat soru, iki bakan tarafından da yanıtsız bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Obama, ABD başkanı olmanın en zor yanını açıkladı
DÜNYA

Obama: ABD başkanı olmanın en zor yanı...
Rusya'dan FBI Başkanı'nın kovulmasına dair açıklama: Bizimle ilgisi yok
DÜNYA

Rusya'dan 'FBI Başkanı' açıklaması: Bizimle ilgisi ...
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
DÜNYA

ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına tepki
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına ...
Pizza Hut, skandal 'Filistin' paylaşımı için özür diledi
DÜNYA

Pizza Hut, skandal 'Filistin' paylaşımı için özür ...
Güney Kore'nin yeni başkanı: Uygun koşullarda Kuzey Kore'ye giderim
DÜNYA

Güney Kore'nin yeni başkanından Kuzey Kore'ye ilk ...
Obama, ABD başkanı olmanın en zor yanını açıkladı
DÜNYA

OBAMA: ABD BAŞKANI OLMANIN EN ZOR YANI...
Rusya'dan FBI Başkanı'nın kovulmasına dair açıklama: Bizimle ilgisi yok
DÜNYA

RUSYA'DAN 'FBI BAŞKANI' AÇIKLAMASI: BİZİMLE İLGİSİ YOK
Pizza Hut, skandal 'Filistin' paylaşımı için özür diledi
DÜNYA

PİZZA HUT, SKANDAL 'FİLİSTİN' PAYLAŞIMI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ
Güney Kore'nin yeni başkanı: Uygun koşullarda Kuzey Kore'ye giderim
DÜNYA

GÜNEY KORE'NİN YENİ BAŞKANINDAN KUZEY KORE'YE İLK MESAJ!
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
DÜNYA

ABD SAVUNMA BAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına tepki
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI KARARINA TEPKİ