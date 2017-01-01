Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Comey' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye gittiği Washington'da, FBI Direktörü James Comey'nin kovulduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Sputnik'in haberine göre Tillerson ile görüşmesinden önce bir muhabir Lavrov'a, bugünkü buluşmanın Comey'nin kovulması sebebiyle gölgede kalıp kalmayacağını sordu.

Lavrov ise bu soruya, "Kovuldu mu? Benimle dalga mı geçiyorsunuz?" diye karşılık verdi.

Öte yandan gazeteciler, Lavrov'la Tillerson görüşmesinde Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasının ele alınıp alınmayacağını da sordu. Fakat soru, iki bakan tarafından da yanıtsız bırakıldı.