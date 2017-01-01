Pentagon’dan PYD/PKK’ya verilecek silahlarla ilgili açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, terör örgütü PYD/PKK’ya verilecek silahların bir kısmının Suriye’de olduğunu ve silahların DEAŞ ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi.

Albay Dorrian, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da video konferans yoluyla gazetecilere Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü Pentagon’u PYD/PKK’ya silah vermesi konusunda yetkilendirmesine değinen Dorrian, “Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir. Dünkü karar yetkilendirme kararıydı. Bu, devam edecek bir çaba olacak.” dedi.

Verilecek silahların miktar ve türlerinin değişik görevlerde kullanılabilecek şekilde belirleneceğini ifade eden Dorrian, silahların Rakka’nın çevrelenip nihayetinde DEAŞ’tan alınmak üzere PYD/PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu tüm Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verileceğini aktardı.

Dorrian, Suriye Arap Koalisyonu için Suriye’ye gönderdikleri bir kısım silahların bir an önce dağıtımına başlanacağını ve daha sonra ABD’nin bölgeye yeni silahlar nakledeceğini kaydetti.

"ANTİ-TANK SİLAHLARI DA VERİLEBİLİR"



Silahların türleri ve modelleri konusunda detaya girmeyen Dorrian, küçük ölçekli silahların yanı sıra DEAŞ’ın bomba yüklü zırhlı araçlarını imha edebilecek kapasitedeki silahların da verileceği bilgisini paylaştı.

Dorrian, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Operasyon boyunca gördüğümüz DEAŞ’ın el yapımı bomba yüklü zırhlı araçlarının üstesinden gelecek kapasitede silahlar vereceğiz. Düşman sıradan araçların üstlerini birçok karmaşık kaplama ile zırhlandırıyor. Bu araçları sadece tüfeklerle alt etmek oldukça zor. Dolayısıyla bu araçlara karşı ağır makineli tüfekler veya daha büyük silahlar kullanmanız gerekecek.”

Dorrian, silahlarla ilgili eğitimin önemli bir kısmının ABD askerleri tarafından bölgedeki ortaklara verildiğini ancak ileride çerçevesi belirlenecek bir eğitim programının da yapılabileceğini bildirdi.

SİLAHLAR GERİ ALINMAYACAK



Silahların ABD’nin PYD/PKK’ya verdiği görevler kapsamında çeşitli şekillerde kullanacağını ifade eden Dorrian, bu silahların geri alımının söz konusu olmayacağını söyledi.

Bir gazetecinin, “Bu silahları belirli görevler için veriyoruz dediniz, o zaman görev tamamlanınca bu silahlar geri mi toplanacak?” şeklindeki sorusu üzerine de Dorrian, “Hayır. Silahlar DEAŞ ile savaşta kullanılmaya devam edilecek. DEAŞ, ortaklarımıza tedarik ettiğimiz bu silahların bedelini ödeyecek.” diye konuştu.

Dorrian, AA muhabirinin, “DEAŞ bitirildikten sonra bu önemli silahlara ne olacak?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bu silahlar DEAŞ’ı yenmek için kullanılacak. Bu yüzden burada anlaşılması gereken önemli noktalardan biri şu: Tüfek veya benzeri silahlardan bahsediyorsanız, mühimmat tedariki bu silahların üzerinde önemli bir doğal sınırlama faktörüdür. Bu silahlar görev bazlı verileceği için zaten böyle bir doğal bir sınırlama faktörü söz konusu.”

Muhabirin, "Bu silahların bir noktada Suriye’deki diğer muhalif gruplara veya müttefik ülkelere dönmeyeceği konusunda nasıl bir güvenceniz var?" şeklindeki sorusu üzerine Dorrian, ABD’nin süreci gözlemleyerek kontrol edeceğini ifade etti.

Dorrian, “Bu silahlarla ne yapıldığını izliyoruz. Belirlenen amaçlara uygun kullanılmasını sağlıyoruz. Bu silahları alanlardan, silahları DEAŞ’a karşı kullanmaları vaadini aldık ve bu silahların yerine kullanıldığından emin olmak için izlemeye devam edeceğiz. Burada ne yapacağımız ile ilgili spekülatif tartışmalara girmeyeceğim ancak vardığımız mutabakatın dışına çıkılması bu ortaklarımızla yaptığımız operasyonları ve verdiğimiz desteği etkileyecektir.” dedi.