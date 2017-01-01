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1000 tane fare kapanının üzerine atlayan adam izlenme rekoru kırdı

1000 tane fare kapanının üzerine atlayan adam o anları yavaş çekim tekniğiyle kaydetti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:43:52 Güncelleme: 10:38:59 HABERTURK.COM

"The Slow Mo Guys" ismiyle sosyal medyada video paylaşan ekip bu kez de sıra dışı bir gösteriye imza attı.

1000 TANE FARE KAPINI ÜZERİNE ATLADI

Gav ve Dan isimli çılgın adam, 4 saat boyunca uğraşarak 1000 tane fare kapanını bir trambolin üzerine dizdi. Çılgın ikiliden birisi, 1000 tane fare kapanının üzerine atlarken diğeri o anları yavaş çekim (slow motion) tekniğiyle kameraya kaydetti.

İZLENME REKORU KIRDI

Sosyal medyada paylaşılan video 1 günde 3 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

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