Putin buz hokeyi maçında düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki geleneksel "Gece Hokey Ligi" gala maçında oynayarak buz üzerindeki performansını bir kez daha sergiledi.

İlk kez 7 Mayıs 2012'de Moskova'da oynanmaya başlanan ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen festivalde Rusya ve dünya çapındaki hokey yıldızları mücadele ediyor. Gala maçında buz üstüne çıkan Putin 11 numaralı forması ile göz doldurdu.

İlerlemiş yaşına rağmen çok sayıda ekstrem spor dalıyla uğraşan Rusya Devlet Başkanı, her fırsatta spor alanında faaliyet göstermekten geri durmuyor.