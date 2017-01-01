19 yıl önce, savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de resmi ziyarette!

Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Sierra Leone Enformasyon Bakanı Mohammed Bangura için bu ziyaret çok farklı bir anlamı var.

Habertürk Ankara'dan Mahir Kılıç'ın haberine göre Bangura, 1999 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak mülteci sıfatıyla geldiği Türkiye'yi şimdi bir bakan olarak ziyaret ediyor.

"Türk insanı çok güçlü ve çok merhametli. çok arkadaş canlısı, Türkiye'deyken ülkemi aramadım. Türkiye benim ikinci ülkem oldu" diyen Bangura, mülteci olarak sığındığı Türkiye'de 6 ay kalmış. Ardından ise Kanada'ya gidip eğitim almış. Şimdi ise ülkesinin Enformasyon Bakanı olarak diplomatik temaslar için Türkiye'de.

Bangura, "19 yıl önce Türkiye'de uçaktan indiğim an ağladım. Türkiye'ye tek bavulla gelmiştim. Havaalanında etrafımda göçten sorumlu memurlar vardı. Bu kez diplomata davranıldığı gibi davranıldı ve gözyaşlarıma engel olamadım."

Türkiye'deyken Bursa, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Antalya'da bulunmuş olan Bangura aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarı.

O dönemde Türkiye'de futbola ilgisini şöyle anlatıyor: Eskişehir'de yaşadığım dönemde Beşiktaş'ta çok fazla siyahi futbolcu vardı. Yolda gezerken insanlar kendi adımla değil de Amokachi ismiyle sesleniyorlardı. Beni bu isimle benimsemeleri çok hoşuma gidiyordu.

Bangura, Türk yemeklerini de unutamamış; çay, kebap, Turkish kebap...

Türkiye'deki yemekleri kendi ülkesindeki yiyeceklere çok benzetiyor. Özellikle ekmek, pilav ve kebabın çok lezzetli olduğu halen aklında.

Türkiye ile kopması imkansız bir gönül bağı olduğunu belirten Bangura, her fırsatta Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylüyor. Vedası da Türkçe: Güle güle.