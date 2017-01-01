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Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May'le görüştü

İngiliz mevkidaşı May'le Londra'da bir araya gelen Başbakan Yıldırım, İngiltere'de yaklaşan seçimler dolayısıyla May'e başarı dileklerini iletti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:51:18 Güncelleme: 12:53:15 AA

Başbakan Binali Yıldırım, Somali Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakan Theresa May ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

May ile görüşen Başbakan Yıldırım, İngiltere'de yaklaşan seçimler dolayısıyla mevkidaşına başarı dileklerini iletti, Brexit süreci ve sonrası dahil olmak üzere İngiltere ile ikili iş birliğine yönelik fırsatları en iyi şekilde değerlendirme arzusunu dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Lancaster House yerleşkesinde basına kapalı yapılan görüşmede, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bulundu.

 

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