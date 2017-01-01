ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
hindistan
DÜNYA

Hindistan'da düğün davetlilerinin üzerine duvar çöktü! 24 ölü

Hindistan'da bir düğün salonunun bahçesinde aniden çıkan fırtınadan kaçmak isteyen davetlilerin üzerine duvar çöktü. Faciada 24 kişi yaşamını yitirdi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:11:57 Güncelleme: 17:18:46 AA

Hindistan'ın güneyinde düğün salonunun duvarının çökmesi sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Racastan eyaletine bağlı Bharatpur bölgesi sulh yargıcı N.K. Gupta, gazetecilere yaptığı açıklamada düğün salonunun bahçesinde yemek yiyen konukların, aniden çıkan kum fırtınasından kaçmak için içeri girmeye çalıştığı sırada 32 metre uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğindeki duvarın çöktüğünü belirtti.

Enkaz altında kalan 24 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Anil Tank, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Kum fırtınasının enerji hatlarına zarar vermesi sonucu bölgeye elektrik verilememesi, enkaz altındakileri çıkarmak için yürütülen çalışmaları olumsuz etkiledi.

Ruhsatsız ve kalitesiz inşaatlar nedeniyle Hindistan'da sık sık binalar çöküyor.

2013'te Mumbai'de kaçak inşa edilmiş bir binanın çökmesi sonucu 74 kişi yaşamını yitirmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
AB Bakanı Çelik: Avrupa Konseyi'nde misafir değil, ev sahibiyiz
DÜNYA

Çelik: Avrupa Konseyi'nde misafir değil, ev sahibiyiz
Sınırın ötesinde Rus bayrağı! Kilis'ten görüntülendi
DÜNYA

Sınırın ötesinde Rus bayrağı! Kilis'ten görüntülendi
Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May'le görüştü
DÜNYA

Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May'le görüştü
CIA, Kuzey Kore'ye özel merkez kuruyor
DÜNYA

CIA'den 'Kuzey Kore tehdidi'ne karşı hamle!
Yıldırım, ABD Savunma Bakanı'yla görüştü
DÜNYA

Pentagon'dan Yıldırım-Mattis görüşmesiyle ilgili ...
19 yıl önce, savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de resmi ziyarette!
DÜNYA

19 yıl önce Türkiye'ye mülteci olarak gelmişti...
Hindistan'da düğün davetlilerinin üzerine duvar çöktü! 24 ölü
DÜNYA

HİNDİSTAN'DA DÜĞÜN DAVETLİLERİNİN ÜZERİNE DUVAR ÇÖKTÜ! 24 ÖLÜ

Yıldırım, ABD Savunma Bakanı'yla görüştü
DÜNYA

PENTAGON'DAN YILDIRIM-MATTİS GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
AB Bakanı Çelik: Avrupa Konseyi'nde misafir değil, ev sahibiyiz
DÜNYA

ÇELİK: AVRUPA KONSEYİ'NDE MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİYİZ
CIA, Kuzey Kore'ye özel merkez kuruyor
DÜNYA

CIA'DEN 'KUZEY KORE TEHDİDİ'NE KARŞI HAMLE!
Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May'le görüştü
DÜNYA

YILDIRIM, İNGİLİZ MEVKİDAŞI MAY'LE GÖRÜŞTÜ
Sınırın ötesinde Rus bayrağı! Kilis'ten görüntülendi
DÜNYA

SINIRIN ÖTESİNDE RUS BAYRAĞI! KİLİS'TEN GÖRÜNTÜLENDİ