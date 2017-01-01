AB Bakanı Çelik: Avrupa Konseyi'nde misafir değil, ev sahibiyiz

AB Bakanı Ömer Çelik, "Avrupa Konseyi bizim evimiz, biz burada ev sahibiyiz, misafir değiliz. Burayla olan çalışmalarımızı bundan sonra da verimli bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

NTV'de konuşan Çelik, "Türkiye’nin terörle mücadelesi Türkiye’nin güvenliğini sağladığı gibi Avrupa’nın da güvenliğini sağlamaktadır. Terörle mücadele var diye, özgürlüklerin kalkmadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yürürlükte olduğu ender bir model ortaya koymaktadır Türkiye, herkesin de bunu takdir etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAHN, 'AB RÜYASI BİTTİ DEMEDİM' DEDİ"

"Hahn'a (AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn) sordum, 'Ne demek AB rüyası bitti? Genişleme komiserinin yetkisinde midir ya da buna kim karar veriyor biz bunu bilelim' dedim. Kendisi kendi ifadesinin öyle olmadığını söyledi. Bir kişi Türkiye'yle ilgili konuştuğunda, kendisinin olmayan bir ifade basına çıktığında yalanlasın. Aksi takdirde biz buna cevap vermek zorunda kalıyoruz. Komisyon kesinlikle bu tip görüşlere prim vermediğini, Türkiye'yle rutin statünün yürüdüğünü ifade etmiş arkadaşlarımıza."

"Türkiye'yle müzakereler askıya alınsın gibi ifadeler marjinal kesimlerden daha çok çıkıyor."

"AB ile özel ortaklık kabul edilemez, söz konusu olamaz."

"Eğer fasılları açmadan bir takım eleştiriler üzerinden kararlar almaya çalışıyorsanız, bu yaklaşımınızı samimi bulmuyoruz."