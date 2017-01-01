ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de çatısını PKK'nın uzantısı PYD/ YPG'yi ağır silahlarla donatma kararının ardından silahların Tabka Barajı yakınlarındaki YPG'ye bugün ulaştığı iddia edildi.
Lübnan merkezli El Masdar'ın aktardığı habere göre çatısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Cihan Şeyh Ahmed, "Bu olumlu bir adım. Umuyoruz ki bu destek Rakka'nın özgürleştirilmesi için ve DEAŞ'la mücadele için yeterli olacaktır." dedi.
ABD'den yapılan açıklamada, silahların Rakka'da DEAŞ'la mücadeleye yardım için tedarik edildiği bildirilmişti.
Trump'ın YPG'yi ağır silahlarla donatma kararı Türkiye'den tepki çekmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. Suriye ve Irak'ta her gelişme, bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin, terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. DEAŞ ile mücadele terör örgütü ile olmaz" demişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.
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Misafir 9 dakika önceABD yuvarlak sözlerle Türkiyeyi hep oyalamıştır. Münbiçte oyalamıştır. Ülkeler arasında aşk yoktur. Ülkeler arasında menfaatler vardır. Türkiye de çıkarlarını en iyi şekilde korumalıdır00
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Misafir 10 dakika önceABD güvenilmez bir ülkedir00
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Misafir 22 dakika önceKonu deas degil Türkiye zaten başkanım00
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Misafir 36 dakika önceSizde daeşe silah verin amerika rusya ne veriyorsa aynısını ve fazlasını verin onlar verince mubah,biz verince ayıp mı oluyor.00
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Misafir 48 dakika öncesayin bakan tepki vermeyi birakin binin tepelerine abd basta olmak uzere yarin cok gec olur00
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Misafir 52 dakika önceabd orta doğuda kendi askerlerini yetiştirmeye ve tanınmaya teşfik ediyor ırakta oldugu gbi mısırda şimdi suriye esad başta kalmalı abd avcunu yalamalı00