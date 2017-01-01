ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de çatısını PKK'nın uzantısı PYD/ YPG'yi ağır silahlarla donatma kararının ardından silahların Tabka Barajı yakınlarındaki YPG'ye bugün ulaştığı iddia edildi.

Lübnan merkezli El Masdar'ın aktardığı habere göre çatısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Cihan Şeyh Ahmed, "Bu olumlu bir adım. Umuyoruz ki bu destek Rakka'nın özgürleştirilmesi için ve DEAŞ'la mücadele için yeterli olacaktır." dedi.

ABD'den yapılan açıklamada, silahların Rakka'da DEAŞ'la mücadeleye yardım için tedarik edildiği bildirilmişti.

Trump'ın YPG'yi ağır silahlarla donatma kararı Türkiye'den tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. Suriye ve Irak'ta her gelişme, bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin, terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. DEAŞ ile mücadele terör örgütü ile olmaz" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.