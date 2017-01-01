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'ABD'nin YPG'ye silah sevkıyatı başladı' iddiası

ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi, DEAŞ'la mücadele için ağır silahlarla donatma kararının ardından ilk silahların YPG'ye ulaştığı iddia edildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:10:38 Güncelleme: 10:49:40 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de çatısını PKK'nın uzantısı PYD/ YPG'yi ağır silahlarla donatma kararının ardından silahların Tabka Barajı yakınlarındaki YPG'ye bugün ulaştığı iddia edildi.

Lübnan merkezli El Masdar'ın aktardığı habere göre çatısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Cihan Şeyh Ahmed, "Bu olumlu bir adım. Umuyoruz ki bu destek Rakka'nın özgürleştirilmesi için ve DEAŞ'la mücadele için yeterli olacaktır." dedi.

ABD'den yapılan açıklamada, silahların Rakka'da DEAŞ'la mücadeleye yardım için tedarik edildiği bildirilmişti.

Trump'ın YPG'yi ağır silahlarla donatma kararı Türkiye'den tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YPG kaosu fırsata çevirmeye çalışıyor. Suriye ve Irak'ta her gelişme, bizim için doğrudan milli güvenlik meselesidir. Bizler müttefiklerimizin, terör örgütlerinin değil, bizim yanımızda yer almayı tercih edeceklerine inanmak istiyoruz. Bu konudaki tavrımızı, alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump ile yapacağımız görüşmelerde ayrıntılı şekilde kendilerine de bizzat ifade edeceğim. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. DEAŞ ile mücadele terör örgütü ile olmaz" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 9 dakika önce
    ABD yuvarlak sözlerle Türkiyeyi hep oyalamıştır. Münbiçte oyalamıştır. Ülkeler arasında aşk yoktur. Ülkeler arasında menfaatler vardır. Türkiye de çıkarlarını en iyi şekilde korumalıdır
  • Misafir 10 dakika önce
    ABD güvenilmez bir ülkedir
  • Misafir 22 dakika önce
    Konu deas degil Türkiye zaten başkanım
  • Misafir 36 dakika önce
    Sizde daeşe silah verin amerika rusya ne veriyorsa aynısını ve fazlasını verin onlar verince mubah,biz verince ayıp mı oluyor.
  • Misafir 48 dakika önce
    sayin bakan tepki vermeyi birakin binin tepelerine abd basta olmak uzere yarin cok gec olur
  • Misafir 52 dakika önce
    abd orta doğuda kendi askerlerini yetiştirmeye ve tanınmaya teşfik ediyor ırakta oldugu gbi mısırda şimdi suriye esad başta kalmalı abd avcunu yalamalı
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