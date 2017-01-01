ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün görevine son verdiği Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i kovmayı, Adalet Bakanlığı'nın bu yöndeki resmi tavsiyesinden önce planladığını ve bakanlık tavsiyesi olmasa bile bu adımı atmaya karar verdiğini söyledi.

Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği mülakatta, Comey'in görevine neden ve ne şekilde son verdiğiyle ilgili soruları yanıtladı.

"İşini iyi yapmamakla" suçladığı Comey'i göndermeyi çok önceden kafasına koyduğunu anlatan Trump, "Adalet Bakanlığı tavsiyesi olmasa da Comey'i kovacaktım." dedi. Ancak Trump'ın bu ifadelerinin, önceki gün Trump'ın, Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'ın resmi tavsiyesine uyarak Comey'in görevine son verdiğini kaydeden Beyaz Saray açıklamasıyla çeliştiği belirtildi.

"TRİBÜNLERE OYNUYORDU"

Comey'e olan güvenin azaldığını ve FBI'ın bu süreçte büyük sorunlar yaşadığını savunan Trump, Comey'i gönderme kararının doğru olduğunu bir kez daha dile getirdi. Mülakat boyunca eski FBI Direktörüne yüklenen Trump, Comey hakkında, "O gösterişi seven ve tribünlere oynayan biriydi; FBI çalkantı içindeydi." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca yakın zaman önceki bir görüşmesinde Comey'e "hakkında soruşturma olup olmadığını" sorduğunu ve Comey'in de "Hakkınızda bir soruşturma yok." cevabını verdiğini anlattı.

" RUSYA BİR ŞEY YAPTIYSA BUNU BİLMEK İSTİYORUM"

FBI tarafından yürütülen Rusya soruşturmasının aynen devam etmesi ve sonuçların ortaya konmasını Comey'den her zaman istediğini ifade eden Trump, hiçbir zaman bu soruşturmanın bir kenara konması veya düşmesi gibi bir talepte bulunmadığını kaydetti. Trump, "Rusya bir şey yaptıysa bunu bilmek istiyorum." diye konuştu.

Günlük basın brifinginde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Huckabee Sanders da Trump'ın açıklamalarını destekleyerek "Bir FBI Direktörü'nü ancak Başkan kovabilir, bu ister Adalet Bakanlığı tavsiyesinden önce, ister sonra olsun." değerlendirmesini yaptı.

FBI'IN GEÇİCİ PATRONU, COMEY'E DESTEK VERDİ

Öte yandan geçici olarak FBI Direktörlüğüne atanan Andrew McCabe, Senato İstihbarat Komitesi'nde senatörlerin Rusya soruşturması ve Comey'in kovulmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

McCabe, hem Trump'ın hem de Beyaz Saray'ın "Comey'e olan güven kaybolmuştu" açıklamasıyla çelişerek "FBI, Comey'e olan güvenini kaybetmiş değil ve kurum çalışanlarının büyük bir bölümü Direktör Comey'e derin ve pozitif bir şekilde bağlı. Kendisine büyük saygı duyuyorum." dedi.

Rusya soruşturmasının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan McCabe, "FBI, Rusya soruşturması çerçevesinde yeterli kaynağa sahip. Bu konuda çalışmaya kesinlikle devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Trump, salı günü grevine son verdiği FBI Direktörü Comey ile ilgili olarak basına yaptığı ilk değerlendirmede, "İşini iyi yapmıyordu, bu kadar basit." demişti. Daha sonra Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Comey, ister Cumhuriyetçi isterse Demokrat olsun Washingtondaki hemen herkesin güvenini kaybetmişti. İşler normale döndüğünde herkes bana (bu kararımdan dolayı) teşekkür edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sanders da dünkü basın brifinginde Comey için, "Başkan (Trump), Direktör Comeye olan güvenini son aylarda kaybetmişti. Dürüstçe söylemek gerekirse Direktör Comeyi göndermeyi seçildiği günden beri düşünüyordu." demişti.

FBI, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürütüyordu ve geçen hafta Comey, ABD Senatosunda soruşturmayla ilgili olarak senatörlerin sorularını yanıtlamıştı. 56 yaşındaki James Comey, 2013 yılının eylül ayında dönemin Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.