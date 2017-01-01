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İşsiz adama 37 milyon dolar ikramiye!

Avustralya'da işsiz bir adam, loto çekilişinde tam 37 milyon dolar ikramiyenin sahibi oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:57:50 Güncelleme: 10:59:28 AA

Avustralyanın Sydney kentinde işsiz olduğu açıklanan 30'lu yaşlarında bir erkek, lotodan yaklaşık 37 milyon dolar (50 milyon Avustralya doları) ikramiye kazandı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, ülkede en çok oynanan şans oyunlarından Powerball'un dünkü çekilişinde, rakamları tutturan bir kişi yaklaşık 37 milyon dolar ikramiyenin sahibi oldu.

Aylardır işsiz olduğu belirtilen ve ismi gizli tutulan loto talihlisi, kazandığı paranın hayatını değiştireceğini söyledi.

Ülke tarihindeki en büyük loto ikramiyesi olan 70 milyon Avustralya dolarını (51 milyon dolar) geçen yıl Queensland eyaletinin Fraser Sahilinde yaşayan bir çift kazanmıştı.

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