Roma'da patlama!

İtalya'nın başkenti Roma'da bir patlama gerçekleştiği bildirildi.

Independent'ın haberine göre patlamanın ardından herhangi bir yaralı olduğuna dair bilgi gelmedi, fakat çevredeki bir arabanın hasar aldığı kaydedildi.

Il Giornale'den aktarılan habere göre yetkililer, olayın bir mektupla gelen bombadan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Öte yandan RT, yerel basında patlamanın bir postane karşısında veya Birleşmiş Milletler binası yakınında gerçekleştiğine dair çelişkili ifadeler yer aldığını bildirdi.