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Başbakan Binali Yıldırım
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Başbakan Yıldırım: İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:08:18 Güncelleme: 16:04:08

Başbakan Binali Yıldırım, "İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağız" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, Londra'da basın mensuplarına konuştu.

Yıldırım'ın açıklamasından satır başları;

"Bu durumun Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vereceğini ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde son bir kez daha bu konu detayları ele alınacak. PKK ile mücadele konusunda onlar da Türkiye'yle her türlü işbirliği yapmaya hazır olduklarını, gereken tedbirlerin alınması gibi konuları takip edeceklerini ifade ettiler. Rakka operasyonundan sonra burada PYD/YPG unsurlarının kalmayacağını ifade ettiler."

"PKK terör örgütü İngiltere'nin de resmen terör örgütü olarak tanıyor. PKK'ya yönelik mücadelenin daha etkin yapılması konusunda biz kendilerine işbirliği önerisinde bulunduk. Finansal kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapılabilir. Diğer yandan terör örgütünün faaliyetleriyle ilgili istihbarat teşkilatlarımız karşılıklı bilgi alışverişinde bulunur."

"Brexit kararından sonra bölgede Türkyie'yle ilişkilerde daha etkin olmak istiyor. Biz de bu işbirliğine açığız."

"ABD'nin hem FETÖ hem Suriye'de DEAŞ'la mücadele konusunda yeni yönetimin, eski yönetimin hatalarını tekrarlmayacağını ümit ediyoruz. Ümit ederiz ki bu görüşmede ilerleme kaydedilir."

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