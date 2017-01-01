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Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı

Kuzey Kore, BM üyesi 192 ülkenin temsilciliklerine gönderdiği mektupta, nükleer programı ve balistik füze denemeleri nedeniyle Pyongyang'a yönelik yaptırımların uygulanmaması çağrısı yaptı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 01:03:52 Güncelleme: 01:12:41 AA

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 192 ülkenin temsilciliklerine mektup göndererek, "yaptırımların yasal dayanağının olup olmadığı netleştirilinceye kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının tekrar gözden geçirilmesini" istedi.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, uluslararası topluma, nükleer programı ve balistik füze denemeleri nedeniyle Pyongyang'a yönelik yaptırımların uygulanmaması çağrısında bulundu.

Açıklamada Kuzey Kore, yaptırım kararlarının yasal dayanağının araştırılması için BM tarafından uzmanlardan oluşan uluslararası bir forum oluşturulması talebini yineledi.

BM Güvenlik Konseyi ilk olarak 2006 yılında Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanması kararı almıştı. Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine devam etmesi ve iki uzun menzilli roket atışının ardından bu önlemler artırılmıştı.

Kuzey Kore'yi nükleer programı nedeniyle sert şekilde eleştiren ve Çin'in de desteğini alarak Pyongyang'ı nükleer programından vazgeçirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bu ülkeye daha fazla yaptırım uygulanmasını istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise BM Güvenlik Konseyinde Kuzey Kore'nin nükleer programının görüşüldüğü toplantıda, "Büyüyen tehdit karşısında Kuzey Kore'yi bu tehlikeli yoldan döndürmek için baskı yapmanın zamanı geldi. Konseye Kuzey Kore konusunda harekete geçmesi çağrısında bulunuyorum. Yeni bir yaklaşım belirlemeli, diplomatik ve ekonomik baskıyı artırmalıyız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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