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İngiltere İçişleri Bakanı'ndan siber saldırıyla ilgili açıklama

İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, dün ülkenin sağlık sistemini alarma geçiren ve 100'e yakın ülkenin etkilendiği siber saldırının arkasında henüz kimin olduğunu bilmediklerini açıkladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:04:54 Güncelleme: 11:08:18 HABERTURK.COM

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, dün Birleşik Krallık'ın sağlık sistemini hedef alan küresel siber saldırının arkasında kim olduğunu henüz bilmediklerini söyledi.

Reuters'ın haberine göre BBC Radio'ya konuşan Rudd, "Henüz saldırının arkasında kim olduğunu bilmiyoruz. Halen çalışıyoruz." dedi.

Rudd, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin, ülkenin sağlık servisiyle işbirliği içinde olduğunu ve saldırının kontrol altına alınarak sınırlandırılması üzerine çalıştıklarını aktardı. Ulusal Suç Ajansı'nın ise saldırının nereden geldiğini tespit etmeye çalıştığını belirtti.

Öte yandan Rudd, saldırının yabancı bir hükümet tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğini de bilmediklerini vurguladı.

Dün İngiltere'de bazı hastanelere e-mail yoluyla gönderilen 'Fidye Yazılım' virüsü ile siber saldırı düzenlenmişti. Hastanelerin bilgi işlem sistemine tekrar giriş yapılabilmesi için belli bir fidye ödenmesini öngören virüs, İngiliz hastanelerini güvenlik alarmına geçirmişti.

Küresel çaptaki saldırdan Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülke etkilenmişti.

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