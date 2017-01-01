ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Venezuela'da yaşlılardan hükümet karşıtı protesto

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:47:03 HABERTURK.COM

  • 1 Venezuela'da yaşlılardan hükümet karşıtı protesto
    1 | 19

    Venezuela'da binlerce yaşlı protestocu, başkent Caracas ve diğer şehirlerde sokaklara dökülerek Nicolas Maduro hükümetine karşı gösteri düzenledi.

  • 2 Venezuela'da yaşlılardan hükümet karşıtı protesto
    2 | 19

    BBC'nin haberine göre kalabalığı kontrol etmek isteyen polis başkentin anayoluna ulaşımı kapatırken, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

  • 3 Venezuela'da yaşlılardan hükümet karşıtı protesto
    3 | 19

    Yaşlı protestocular ise duruma tepki göstererek polisten saygı göstermelerini talep etti.

  • 4 Venezuela'da yaşlılardan hükümet karşıtı protesto
    4 | 19

    Göstericiler, "Yaşlılara saygı gösterin" diye slogan attı.

  • 5 Venezuela'da yaşlılardan hükümet karşıtı protesto
    5 | 19

    Venezüela'dan devam eden ekonomik krizle birlikte, ilaç ve tıbbi ekipman gibi temel ihtiyaçlarda eksiklik yaşanıyor. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000