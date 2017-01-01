Venezuela'da yaşlılardan hükümet karşıtı protesto

Venezuela'da binlerce yaşlı protestocu, başkent Caracas ve diğer şehirlerde sokaklara dökülerek Nicolas Maduro hükümetine karşı gösteri düzenledi.
BBC'nin haberine göre kalabalığı kontrol etmek isteyen polis başkentin anayoluna ulaşımı kapatırken, göstericilere biber gazıyla müdahalede bulundu.
Yaşlı protestocular ise duruma tepki göstererek polisten saygı göstermelerini talep etti.
Göstericiler, "Yaşlılara saygı gösterin" diye slogan attı.
Venezüela'dan devam eden ekonomik krizle birlikte, ilaç ve tıbbi ekipman gibi temel ihtiyaçlarda eksiklik yaşanıyor.