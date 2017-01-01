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Sınır ötesindeki Rus ve Suriye bayrağına silahlı koruma!

Kilis'in karşısında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayraklarının silahlı kişilerce korunduğu görülürken, Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik önlemlerinin de artırıldığı gözlemlendi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:13:02 Güncelleme: 15:16:09 AA

Kilis'in karşı tarafında yer alan terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayraklarının silahlı kişiler tarafından korunduğu görüldü.

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde belirli mesafelerle asılan Rus ve Suriye bayraklarının yanında nöbet tutan silahlı kişilere, üzerinde radar cihazı olduğu belirtilen araçlar da eşlik ediyor.

Öte yandan, güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin bölgedeki önlemlerini artırdığı gözlemlendi.

Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtiyor.

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