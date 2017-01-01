Suudi Arabistan'da yasağı delen genç kız, hayat kurtardı

Suudi Arabistan'da üniversite öğrencisi bir kız, ülkede kadınların araç kullanması yasak olmasına rağmen minibüsün başına geçerek şoförün hayatını kurtardı.

Russia Today'de yer alan habere göre Ashwaq Al-Shammari adlı öğrenci, diğer 4 kız arkadaşıyla birlikte üniversiteden evlerine giden minibüsün içindeydi.

Fakat yolculuk sırasında şoför, kendini iyi hissetmediğini ve başının döndüğünü söyleyerek arabayı kenara çekti. Ardından da bayıldı.

Saudi Gazette'den aktarılan habere göre yolun ortasında kalan kızlar, şoförü ayıltmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bunun üzerine Ashwaq, babasının çiftliğinde araba kullanmayı öğrendiği günleri hatırlayarak direksiyonun başına geçti.

Aracı en yakındaki dükkana sürerek buradan su aldı. Fakat şoförün kendisine gelmesi için bu yöntem de işe yaramayınca, genç kız aracı adamın evine sürdü.

Eve geldikten sonra kontrolü alan şoförün ailesi, adamı hastaneye götürdü.

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Beyin felci geçirdiği anlaşılan adamın, genç kızın hızlı müdahalesi sayesinde hayatının kurtulduğu kaydedildi.

Ashwaq'ın babası Zahir Al-Shammari ,"Kızımla gurur duyuyorum. O küçükken çiftlikte ona araba kullanmayı öğretmiştim. Onun bu gönüllü hareketi, sosyal sorumluluğunun bir parçası" dedi.

Suudi Arabistan, dünyada kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke.

Buna karşın yasağın bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtiliyor. Riyad ve çevresinde yasak sıkı bir şekilde uygulanırken, kırsal bölgelerde kadınların araç kullanmasına 'tolere edildiği' dile getiriliyor.