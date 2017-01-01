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Çin'den 'FETÖ'ye izin vermeyiz' sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:26:00 Güncelleme: 23:30:28 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Halk Meclisi'ne gelişinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Şi başkanlığında heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında, Erdoğan ve Şi huzurunda iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda, heyetler arasında "Suçluların Karşılıklı İadesi Anlaşması", "Uluslararası Karayolları Üzerinde Taşımacılık Anlaşması" ve "Çin Halk Cumhuriyeti ile Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" imza altına alındı.

İmza töreninde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Erdoğan'ın, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son dönemde dördüncü kez bir araya gelen Erdoğan ve Şi'nin görüşmesinde, ağırlıklı olarak ekonomik ilişkiler ele alındı.

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na Türkiye'nin desteğini önemsediklerini belirtilen Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirveye katılımından dolayı teşekkürlerini iletti.

Şi, FETÖ konusunda adım attıklarını ifade ederek, "Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir unsura ve yapılanmaya izin vermeyeceğiz, bu konuda Türkiye ile iş birliği içerisinde olacağız." dedi.

FETÖ ile bağlantılı 3 sivil toplum kuruluşunun, Birleşmiş Milletlerdeki danışman statüsünün kaldırılmasıyla ilgili oylamada Çin'in Türkiye'ye destek verdiğini belirten Şi, bunu, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi bağlamında önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Terörle mücadele ve Suriye'nin de konuşulduğu görüşmede, bu meselenin siyasi geçiş süreciyle çözülebileceği, bunun için de Astana ve Cenevre süreçlerine destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Türkiye'de üçüncü nükleer santralin yapımı konusu da ele alındı. Bu sürecin hızlandırılması için tekrar irade beyan edilen görüşmede, müzakere sürecinin hızlandırılmasında da mutabık kalındı.

2018 yılının "Türkiye-Çin Yılı" ilan edilmesinin de gündeme geldiği görüşmede, bununla ilgili hazırlıklar görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'yi Türkiye'ye davet etti.

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