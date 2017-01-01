Yunanistan'da tren devrildi: 10 yaralı

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atina - Selanik seferini yapan yolcu treni, Selanik yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcu hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.